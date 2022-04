Nach Zusammenbruch des Stromnetzes in Nigeria weitflächige Ausfälle

LAGOS (dpa-AFX) - In Nigeria hat es nach einem Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes weitflächige Ausfälle bei der Energieversorgung gegeben. Am Sonntag waren weite Teile des bevölkerungsreichsten afrikanischen Landes den dritten Tag in Folge ohne Strom. Als Grund für den jüngsten Ausfall, der am Freitagabend begann, führte das Energieministerium nach Angaben vom Samstag Vandalismus an. Es werde daran gearbeitet, die Versorgung wiederherzustellen, hieß es weiter.

In Nigeria kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Allein in diesem Jahr brach das nationale Stromnetz bereits mehrfach zusammen. Als Gründe für vergangene Ausfälle wurden unter anderem Vandalismus sowie der schlechte Zustand der Infrastruktur genannt./DP/he