Berlin (ots) - Die Berliner AfD hat erfolglos versucht, ihreZusammenarbeit mit der Identitären Bewegung zu dementieren und dieAusstrahlung der rbb-Dokumentation "Die Stunde der Populisten"gerichtlich untersagen zu lassen. Das Landgericht Berlin mochte eineentsprechende einstweilige Verfügung jedoch nicht erlassen.Verhindern wollte der Landeschef der "Jungen Alternativen" undAfD-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Thorsten Weiß, dieAussage im Film, er habe eine Zusammenarbeit der AfD mit derextremistischen, vom Verfassungsschutz beobachteten IdentitärenBewegung, erstmals zugegeben. Diese Aussage hält das Landgericht aberfür eine zulässige Wertung, die vom Grundrecht auf freieMeinungsäußerung gedeckt sei. Es folgt damit der Auffassung des rbb.Es gebe - wie das Gericht weiter ausführt - für diese Wertung aucheine "ausreichende Tatsachengrundlage": wenn nämlich AfD-Mitgliederund Identitäre gemeinsam an Veranstaltungen und Demonstrationenteilnehmen, was Weiß begrüßt hatte, erscheine es "nicht fernliegend",von einer Zusammenarbeit der beiden Gruppierungen zu sprechen.Aufgrund dieser gerichtlichen Feststellung nahm Weiß den Antrag aufErlass einer einstweiligen Verfügung schließlich zurück.Die Fernsehdokumentation "Die Stunde der Populisten - Die AfDgreift nach der Macht" ist nach wie vor in der rbb-Mediathekabrufbar. Sie zeichnet exemplarisch die Strategie der AfD im Jahr derBundestagswahl nach.