Zusammenarbeit von Sitecore mit Acxioms Real Identity(TM) für Echtzeit-Decisioning und Web-Personalisierung

Frankfurt am Main (ots) -Die Zusammenarbeit von Sitecore mit Acxioms Real Identity(TM) wird Unternehmen dabei helfen, bekannte Identities zu erstellen und Echtzeit-Decisioning sowie Web-Personalisierung bereitzustellen.Acxiom®, das Customer Intelligence Unternehmen, dessen breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions für eine ansprechende und relevante Customer Experience sorgt, gibt heute die Zusammenarbeit von Acxioms Real Identity(TM) mit Sitecores CDP (Customer Data Plattform) bekannt.Durch Acxioms Real Identity(TM) in Verbindung mit Sitecores CDP können Unternehmen ihre Sicht auf Customer und Prospect Journeys erweitern, indem sie das Kundenverhalten über alle eigenen und bezahlten digitalen Interaktionen noch genauer wahrnehmen. Sitecores CDP ist auf Decisioning spezialisiert, setzt das Unternehmen über die "Next Best Action" in Kenntnis und personalisiert die digitale Customer Experience in Echtzeit. Möglich wird dies durch eine umfangreiche Basis von First-Party-Daten, die in der Lage sind, mit dem ständig wachsenden Volumen an Customer Data Schritt zu halten.Die Zusammenarbeit von Acxioms Real Identity(TM) mit Sitecores CDP stellt First-Party-Identity-Graphen inklusive First-Party-Tagging und Persona Enrichment-Fähigkeit bereit, die genutzt werden können, um genauere Entscheidungen zur Customer Identity während der gesamten Customer Journey zu treffen.Mittels Echtzeit-Integrationen mit Sitecores CDP unterstützt Acxioms Real Identity(TM) Unternehmen dabei, die für sie notwendige Datenvielfalt zu erzeugen:- Use Cases auf Unternehmensebene von Betriebsabläufen über Marketing bis hin zu Data Governance- Personen über alle Touchpoints, Geräte und Kanäle hinweg konsistent vernetzen- Pflege sich ständig verändernder Kundeninformationen- Unterstützung eines vollumfänglichen und auf das Unternehmen zugeschnittenen Customer Views"Unternehmen müssen die Realität einer Cookie-freien Welt akzeptieren und anfangen, ihre First-Party-Daten als strategisches Kapital zu betrachten", so David Skinner, Global Chief Strategy Officer bei Acxiom. "Führende Unternehmen konkurrieren auf Grundlage der Qualität ihrer First-Party-Daten und der Erkenntnisse, die sie aus eben jenen gewinnen. Die Partnerschaft mit Sitecore wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, unsere Kunden in diesem Wettbewerb zu unterstützen.""Sitecore bietet mit seiner CDP leistungsstarke Decisioning- und Orchestrierungsfähigkeiten, die einzigartige und personalisierte Customer Experiences ermöglichen", so Owen Taraniuk, SVP Global Alliances and Partnerships bei Sitecore. "Wir freuen uns, mit Acxiom zusammenzuarbeiten, um Unternehmen einen zentralen Zugangspunkt zu bieten und ihre Flexibilität im Hinblick auf Kundenakquise und -bindung zu verbessern."Weitere Informationen über Acxioms Real Identity(TM) und Sitecores CDP-Lösung finden Sie im Solution Catalog (https://www.sitecore.com/partners/solution-catalog/acxiom-real-identity).Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.de