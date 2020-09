Zusammenarbeit von Comarch und Moët Hennessy zeigt, wie hochwertige Geschäftsdaten effiziente Vertriebsstrategien fördern

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Moët Hennessy von der Louis Vuitton Moët Hennessy Group, dem weltweit führenden Anbieter hochwertiger Produkte, hat sich für Comarch entschieden, um die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern und Großhändlern zu verbessern. Genaue Verkaufsdaten und der effiziente Austausch dieser Informationen zwischen den Partnern waren ein klares Ziel, damit das Unternehmen Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Geschäftsinformationen treffen kann. Diese Strategie soll außerdem dazu beitragen, die Verkaufstätigkeit beider Parteien zu steigern. Nach der Implementierung der Berichts- und Kommunikationsplattform Comarch Online Distribution in Polen hat Moët Hennessy beschlossen, den Projektumfang auf andere europäische Märkte auszuweiten.Comarch Online Distribution (https://www.comarch.com/trade-and-services/data-management/online-distribution/) und Comarch Online Sales Support ermöglichen die automatische tägliche Berichterstellung der wichtigsten Geschäftsdaten in der Handelskette zwischen den Vertriebs- und Großhändlern und den Herstellern. Dank des ständigen Zugriffs auf aktuelle, zuverlässige Informationen über die Lagerbestände der Zulieferer und den Ausverkauf von Produkten im On-Trade-Kanal kann Moët Hennessy effektiver auf Marktveränderungen reagieren. Seit Anfang 2018 unterstützt Comarch Moët Hennessy Polen bei der Ausweitung der Zusammenarbeit mit ausgesuchten Vertriebshändlern durch die Implementierung von Wiederverkaufs- und Bestandsberichten, um die gemeinsamen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen zu verbessern."Dass die Wahl auf Comarch fiel, das über langjährige Erfahrung bei der Implementierung solcher Lösungen verfügt, hat zwei Hauptgründe: die hohe Servicequalität des Unternehmens und die sehr positiven internationalen Referenzen. Darüber hinaus hat uns die erfolgreiche versuchsweise Umsetzung auf dem ersten dafür ausgewählten Markt überzeugt, dass Comarch ein verantwortungsbewusster und zuverlässiger Partner ist", erklärte der On Trade Sales Director von Moët Hennessy Europa.Ziel des Pilotprojekts in Polen war es, Dutzende strategischer Vertriebspartner in die Plattform einzubinden. Die Implementierung von Comarch Online Distribution, einer umfassenden Serviceplattform zum Abrufen von qualitativ hochwertigen Marktdaten und die Bereitstellung einer analytischen Webanwendung (Online Sales Support) ermöglichen die tägliche Berichterstellung mittels qualitativ hochwertiger Daten. Die Einbindung erster Vertriebspartner hat bereits gezeigt, dass die Plattform eine leistungsstarke Informationsquelle ist, die Moët Hennessy Polen und seinen Vertriebspartnern großartige Geschäftsmöglichkeiten bieten wird. Kurz darauf hat Moët Hennessy beschlossen, die Zusammenarbeit mit Comarch auf weitere europäische Märkte auszuweiten."Comarch Online Distribution hat zwei Dimensionen. Die Lösung bietet den Unternehmen hochwertige Geschäftsdaten, die eine solide Ausgangsbasis für die Planung von Vertriebsstrategien bilden. Außerdem garantiert sie die vollständige Automatisierung des Informationsaustauschverfahrens. Dadurch verschaffen sich die Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil", erklärte Kamil Goscinski, Global Account Director bei Comarch.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpgPressekontakt:Marek Wisniewskimedia@comarch.pl+48 691 464 715Kamil GoscinskiGlobal Account Directorkamil.goscinski@comarch.com+48 608 646 278Original-Content von: ComArch SA, übermittelt durch news aktuell