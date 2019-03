Zusammenarbeit von AGF und YouTube belegt erneut die Relevanz von Bewegtbild in der deutschen Medienlandschaft (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt am Main/Hamburg (ots) -Die AGF Videoforschung (AGF) und YouTube veröffentlichen erstmalsErgebnisse ihrer seit mehr als drei Jahren bestehendenZusammenarbeit. Ziel dieser Kooperation ist es, die zusätzlicheBewegtbildnutzung über weitere Plattformen im Rahmen desAGF-Konvergenzstandards abzubilden.Die Ergebnisse im Beobachtungszeitraum Oktober 2018 zeigen miteiner durchschnittlichen täglichen Sehdauer von 267 Minuten fürPersonen ab 18 Jahren eines deutlich: Die Relevanz von Bewegtbild inDeutschland ist ungebrochen! Dabei beläuft sich die klassisch lineareTV-Nutzung im Untersuchungszeitraum auf durchschnittlich 232 Minutenpro Tag. Zudem fallen 35 Minuten Streaming-Nutzung an, diegrößtenteils (60%) über ein mobiles Endgerät erfolgt."Für die AGF-Bewegtbildforschung ist es ein beachtlicherMeilenstein, gemeinsam mit YouTube die jetzige Stufe erreicht zuhaben. Alle Beteiligten wissen, dass wir an diesem internationaleinzigartigen Projekt beständig arbeiten müssen, um diedifferenzierte Nutzung der Plattform unter den sich dynamischverändernden technologischen Entwicklungen bestmöglich abzubilden.Ziel der AGF ist es, YouTube ganz im Sinne eines gemeinsamenMarktstandards als verlässlich transparenten Partner im AGF-Systemauszuweisen", so AGF-Geschäftsführerin Kerstin Niederauer-Kopf.Dirk Bruns, Head of Video Sales, Google Deutschland: "Wir sindsehr stolz, gemeinsam mit der AGF Videoforschung erste Ergebnisse zurVerfügung zu stellen, und hoffen, dass Branchenvertreter aus weiterenLändern dem Beispiel der AGF folgen. Google bekennt sich seit langemzu transparenten Messungen und die präsentierten Daten verdeutlichendie Relevanz der Plattform YouTube - sowohl für Bewegtbild-Nutzer,die Werbeindustrie als auch unsere Content-Partner."YouTube als Plattform im AGF-SystemSeit April 2015 besteht die intensive Zusammenarbeit zwischen derAGF und YouTube mit dem gemeinsamen Ziel, die Plattform YouTube indas AGF-System zu integrieren. Perspektivisch soll damit auch derüber die Plattform generierte Medienkonsum transparenter abgebildetwerden, um allen Marktpartnern eine bessere Orientierung zuermöglichen.Um sicherzustellen, dass die von YouTube angelieferten Daten denTransparenz- und Gütekriterien der AGF entsprechen, werdenAuditierungen der Daten und Prozesse durch unabhängige Drittedurchgeführt. Dies soll gewährleisten, dass Leistungswerte für TV undYouTube für vergleichbare Angebote nach gleichen Regeln berechnet undausgewiesen werden können. YouTube unterscheidet sich in seinerAngebotsstruktur von anderen im AGF-System abgebildetenBewegtbildangeboten. Die für die Plattform ausgewiesenen Datenbeinhalten sämtlichen in Deutschland generierten Traffic. Darunterfallen sowohl Inhalte, die ausschließlich auf YouTube verbreitetwerden, wie beispielsweise User Generated Content, als auch Videosvon Bewegtbildanbietern, die ihren Content neben YouTube auch übereigene Plattformen oder Plattformen Dritter verbreiten. Wie imgesamten Streaming-Projekt der AGF stammen die von YouTubeangelieferten Daten sowohl aus einer Zensus- wie auch aus einerPanelmessung.Die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zeigten, dass dieVideoplattform YouTube das Angebot für Nutzer und fürBewegtbildanbieter ergänzt - angefangen von Plattform-spezifischenContent-Formaten von YouTube-Creatoren bis hin zu zusätzlichenDistributionsmöglichkeiten für TV-Inhalte. Im Vergleich zu TV zeigtesich die Besonderheit der Plattform YouTube vor allem in derAngebotsstruktur. Rechteinhaber der auf YouTube eingestellten Inhalte- sogenannte Content Owner - haben keine Entsprechung im klassischenTV. Content Owner setzen sich in der Regel aus verschiedenen Channelszusammen, hinter denen wiederum Einzelvideos stehen. (siehe Abbildung1: Datenaufbau YouTube) Dies ist bei Leistungsvergleichen vonBewegtbildangeboten zu beachten. Nicht alle über YouTube verfügbarenInhalte sind mit Werbung belegbar. Eine Unterscheidung desvermarktbaren Inventars ist in den aktuell vorliegenden Daten nochnicht enthalten.Erste und weiterführende ErgebnisseIm Zeitraum vom 04. bis 31. Oktober 2018 untersuchte die AGF dieBewegtbildnutzung (incl. YouTube) in Deutschland. Aus Gründen derVergleichbarkeit wurden Personen ab 18 Jahren betrachtet, da Datenfür die Mobile- und YouTube-Nutzung nur für diese Publika vorliegen.Im Untersuchungszeitraum lag die durchschnittliche tägliche Sehdauerbei 232 Minuten für TV, bei 33 Minuten für die Plattform YouTube undbei zwei Minuten für andere am AGF-System teilnehmendeBewegtbildanbieter. Von den 33 Minuten YouTube-Nutzung entfielen dreiMinuten auf die im AGF-System abgebildeten Angebote der TV-Sendersowie deren Netzwerke (sog. Multi Channel Networks) mit YouTubeeigenen Inhalten. Damit zeigt sich auch die Relevanz der PlattformYouTube als weiteren Distributionsweg für klassische TV-Anbieter.Rund 21 der insgesamt 35 Minuten Streaming-Nutzung entfielen aufMobile. Neben der standardisiert dargestellten durchschnittlichenSehdauer kann im AGF-System auch die Verweildauer (Basis: Nutzer desjeweiligen Angebots) ermittelt werden.(siehe Abbildung 2:Durchschnittliche Sehdauer im Beobachtungszeitraum 04.-31.10.2018:Personen ab 18 Jahren, gemessen in Minuten)Das Angebot auf YouTube ist sehr vielfältig und feingranular.Hinter den Leistungswerten stehen mehr als 35.000 Content Owner undüber 75.000 Channels. Die Integration der Plattform in das AGF-Systemverfolgt das Ziel, zukünftig eine weitaus differenziertereBetrachtung von YouTube-Inhalten zu ermöglichen.(siehe Abbildung 3:Tägliche Bewegtbildnutzung im Beobachtungszeitraum 04.-31.10.2018:Personen ab 18 Jahren, gemessen in Minuten)Im Beobachtungszeitraum gelang es insgesamt 443 Content Ownern,mehr als drei Millionen Streamviews zu generieren. Davon erreichten148 über 10 Millionen Views pro Monat und 12 sogar über 100 MillionenAbrufe pro Monat. (siehe Abbildung 4: Anteil YouTube Content Ownernach Videoaufrufen pro Monat)Hohe Abrufzahlen werden unter anderem von folgenden Content Ownernerreicht: (siehe Abbildug 5: Streamviews im Beobachtungszeitraum04.-31.10.2018, ausgewählte Content Owner)Für die Angebote der TV Sender sowie deren Netzwerke (MultiChannel Networks) eröffnet sich über die Plattform ein weitererDistributionsweg. (siehe Abbildung 6: Diversität auf YouTube:Ausgewählte Content Owner mit Senderbezug im Beobachtungszeitraum04.-31.10.2018)AusblickNach erfolgreicher Durchführung der Audits konzentriert sich dernächste Schritt in der Zusammenarbeit auf die Erstintegration vonYouTube in die Standard- Auswertungssysteme der AGF. Mit derErstintegration wird zunächst die Nutzung von Bewegtbildinhaltenabgebildet, danach steht der Ausweis des vermarktbaren Inventars bzw.buchbarer Einheiten im besonderen Fokus des gemeinsamen Projekts.Daneben gilt es, die erforderlichen vertraglichen Regelungen zufinalisieren, die Voraussetzung für einen regelmäßigen Ausweis vonYouTube-Daten im AGF-System sind. Einheitliche Metriken und dieBereitstellung einer vergleichbaren Angebotsabbildung stehen imVordergrund der gemeinsamen methodischen Weiterentwicklungen, um demMarkt ein Höchstmaß an Transparenz bieten zu können."Die AGF hat einen weiteren wichtigen Schritt im Ausbau ihresKonvergenzstandards geschafft, die Ausweisung von Daten für YouTubesind ein echter Meilenstein", so OMG-Geschäftsführer Klaus-PeterSchulz. "Im nächsten Schritt geht es darum, YouTube so zuintegrieren, dass größtmögliche Vergleichbarkeit und Transparenzaller im AGF-System abgebildeten Bewegtbildangebote erreicht wird."Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung ist eine Kooperation der Sender ARD,Discovery Communications Deutschland, Mediengruppe RTL Deutschland,ProSiebenSat.1 Media SE, Sky Deutschland, Tele 5, Viacom, WeltN24 undZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung derkontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung vonBewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung undAuswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einemmehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, umdem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung vonBewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirkenLizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an derGestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.Pressekontakt:Kerstin Niederauer-KopfVorsitzende der Geschäftsführung I AGF Videoforschung GmbHTel. 069 - 95 52 60 0 | Fax: 069 - 95 52 60 60E-Mail: presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell