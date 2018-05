Zusammenarbeit der internationalen Popsängerin Dua Lipa und /Nyden

Die Nummer 1 der Charts und /Nyden werden gemeinsam an vierCapsule Collections arbeiten.London (ots/PRNewswire) - /Nyden verkündet, dass die neuesteMitschöpferin der Marke die bezaubernde britische Sängerin undSongschreiberin Dua Lipa ist. Die Nummer 1 der Charts wird ihren Fansin der ganzen Welt vier Capsule Collections bringen. Kollektion undKampagne werden eine große Auswahl an Modellen und Größen beinhalten."Dua ist heute eine der berühmtesten Popsängerinnen der Welt. IhreStärke, ihre Leidenschaft und insbesondere ihr unverwechselbarer Stilmachen sie für den "Stamm" und die Philosophie von /Nyden perfekt",so Stina Force, Creative Director von /Nyden. "Duas Einstellung undStil sind inspirierend, deshalb haben wir sie für unsereZusammenarbeit und als Mitschöpferin mehrerer Kollektionenausgewählt."Gehen Sie zu Nyden.com, um aktuelle Informationen über dieMarkteinführung der Capsule Collections von Dua Lipa für /Nyden zuerhalten und als erster Zugang zu ihnen zu haben."Meine große Liebe ist die Musik, aber Mode spielt in meinem Lebenebenfalls eine wichtige Rolle, da ich glaube, dass sie für dieSelbstdarstellung unerlässlich ist. Ich suche nach Kleidung, dieStärke und Furchtlosigkeit widerspiegelt, aber auch dem heutigenschnellen Tempo angepasst ist. Ich freue mich sehr über dieZusammenarbeit mit /Nyden an meinen Designs - es wird eine Kollektionentstehen, die perfekt auf mich, für die Bühne und privat, und aufmeine Fans abgestimmt ist", so Dua Lipa./Nyden wendet sich an sorgfältig ausgewählte kreative Personen,die nicht nur Integrität zeigen und eine starke Selbstwahrnehmunghaben, sondern auch über enormes Talent verfügen, um am Design vonCapsule Collections mitzuarbeiten. Die "Stämme" von Dua Lipa,Fußballer Jérôme Boateng, Sängerin/Songschreiberin Justine Skye,Tattoo-Künstler Dr. Woo und Schauspielerin Noomi Rapace stehen bereitund warten auf weiteren Ankündigungen in den nächsten Wochen.Informationen zu /Nyden/Nyden ist keine traditionelle Modemarke. Es handelt sich um einePlattform mit Seele, die gemeinsam mit talentierten Influencern, dieauch Wert auf Integrität legen, etwas erschafft. Es gibt keineKollektionen und keine Saisons - nur einen Strom von relevantenMarkteinführungen und Veranstaltungen. /Nyden stellt Mitschöpfer inden Mittelpunkt des Designprozesses, teilt ihre Geschichten undunterstützt sie, damit ihre Schöpfungen etwas bewirken können. Bei/Nyden erhält die Kreativität die Fähigkeit, die Zukunft neu zudefinieren. Weitere Informationen finden Sie unter Nyden.com.Pressekontakt:Brittany OuyangJConnellybouyang@jconnelly.com415-608-0585Video - https://mma.prnewswire.com/media/696008/Dua_Lipa.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/696007/Nyden___Dua_Lipa.jpgOriginal-Content von: /Nyden, übermittelt durch news aktuell