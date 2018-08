Zusammenarbeit für ein sicheres Zuhause: Smart Home Marktführer eQ-3 und Smartfrog arbeiten zusammen

Berlin/Leer (ots) - Smartfrog, ein führendes europäischesTechnologieunternehmen im Bereich Internet der Dinge, und eQ-3,Marktführer mit über 35% der installierten Whole Home Systeme inEuropa, geben anlässlich der IFA 2018 ihre Zusammenarbeit bekannt. Absofort ist die Sicherheitslösung von Smartfrog auch in derCloudlösung von Homematic IP direkt nutzbar. "Wir suchenkontinuierlich nach Mehrwert für unsere Anwender. Durch dieZusammenarbeit mit Smartfrog steht nun eine hochwertigeÜberwachungskamera zur Verfügung, die mit besonderskundenfreundlichen kommerziellen Konditionen punktet. Sicherheitdurch Kameras ist die logische Erweiterung unserer Lösung", sagteBernd Grohmann, Vorstands bei eQ-3.Mit der Homematic IP App von eQ-3 steht Nutzern eine breitePalette von Smart Home-Geräten und Sensoren zur Verfügung, die vomSmartphone aus innerhalb einer einzigen App bedient werden können.Durch die Partnerschaft mit Smartfrog wird diese Produktpalette nunum eine Überwachungskamera erweitert. "Wir bei Smartfrog sind davonüberzeugt, dass die Interoperabilität zwischen verschiedenenTechnologien notwendig ist, um IoT-Lösungen skalierbar und attraktivfür eine breite Nutzergruppe zu gestalten", so Charles Fränkl, CEObei Smartfrog. "Wir freuen uns darauf, mit Homematic IPzusammenzuarbeiten, das den Kunden nicht nur hohe Flexibilität ineiner zuverlässigen Lösung bietet, sondern auch mit derZertifizierung der Sicherheit durch den Technologieverband VDEüberzeugt."Via Smartphone, Tablet oder Notebook rund um die Uhr zu Hause zusein, ist mit der Smartfrog Sicherheitslösung, bestehend aus App, HDIP Kamera und 24 Stunden Video Cloud-Speicher, kein Problem. Schnellund einfach installiert, kann der Nutzer rund um die Uhr und vonüberall in seine eigenen vier Wände hineinsehen, -hören und-sprechen. Die Komplettlösung ist für nur 5,95EUR/Monat erhältlich -monatlich kündbar und ohne Mindestvertragslaufzeit.Smartfrog hat eine universelle, skalierbare IoT-Plattformentwickelt, auf der verschiedene IoT-Lösungen maßgeschneidert fürverschiedene internationale Märkte angeboten werden können.Besonderen Wert legt Smartfrog dabei auf Datensicherheit. DasUnternehmen verwendet höchste Sicherheitsstandards. Die Videodateienwerden ähnlich wie beim Online-Banking sicher per SSL-Verschlüsselungübertragen und in TÜV- und ISO-zertifiziertenHochsicherheitsrechenzentren aufbewahrt. Das unabhängigeSicherheitsinstitut AV-TEST hat die Smartfrog-Videoüberwachungslösungmit der Bestnote "sicher" zertifiziert und mit drei von dreimöglichen Sicherheitssternen ausgezeichnet. Entsprechend gut passt zuSmartfrog auch Homematic IP mit seinen beispielhaften Sicherheits-und Datenschutzeigenschaften.Pressekontakt:Alexander Hauk (Smartfrog)Mohrenstr. 34, 10117 BerlinTelefon: +49-30-2201-227-11E-Mail: alexander.hauk@smartfrog.comhttps://www.smartfrog.com/de-de/presse/Original-Content von: Smartfrog, übermittelt durch news aktuell