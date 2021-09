Zusammenarbeit bei der Podcast-Werbemarkt-Analyse / Ad Alliance wird erster Partner für Magellan AI in der DACH-Region

Köln (ots) - Der Audio- bzw. Podcastmarkt boomt und das große Trend-Thema ist mittlerweile fester Bestandteil im Mediaplan der Werbungtreibenden. Mit der Nachfrage steigt aber auch der Wunsch nach mehr Transparenz und Insights, die man zum einen als Vermarkter zur Analyse des Marktes und zum anderen als Werbungtreibender zur Planung seiner Kampagne nutzen kann. Dafür arbeitet die Ad Alliance, als erster Partner im deutschsprachigen Raum, ab sofort mit dem US-Anbieter Magellan AI zusammen.Magellan AI analysiert (Anmerkung der Redaktion: ähnlich wie Nielsen für TV) mittels KI und Machine Learning 100 Podcasts des deutschsprachigen Podcast-Werbemarkts und liefert umfangreiche Daten und Fakten rund um Werbungtreibende, Anzahl sowie Umfang der Werbespots.Ute Henzgen, General Director Sales Ad Alliance und u.a. verantwortlich für Digital Audio & Podcast: "Wir freuen uns sehr, dass wir als erster Vermarkter in der DACH-Region mit Magellan AI zusammenarbeiten. Für uns gehört das Genre Podcast zum festen Planungs-Element von Kampagnen und wenn wir mit den Analyse-Daten von Magellan weitere spannende Insights bekommen, können wir unseren Werbepartnern noch passgenauere Angebote unterbreiten und den Podcast Markt noch effektiver bearbeiten."Cameron Hendrix, CEO und Mitbegründer von Magellan AI: "Da wir unsere Dienstleistungen auf nicht englischsprachige Podcasts ausweiten, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Ad Alliance. Wir haben bewiesen, wie wertvoll diese Tools für Werbungtreibende, Agenturen und Publisher in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada sein können. Diese Expansion in den deutschsprachigen Podcast-Werbemarkt wird die Branche voranbringen."Die Zusammenarbeit von Magellan AI und der Ad Alliance wird auch durch die positive Entwicklung des Marktes und der Wirkung von Podcast gestützt. Mittlerweile hört jeder dritte Deutsche regelmäßig Podcasts, das Angebot hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht (+ 233 Prozent) und auch die Werbespendings steigen kontinuierlich (+220 Prozent). Zudem wird Podcast-Werbung aufgrund der nativen Einbindung als sehr glaubwürdig wahrgenommen.*Die Ad Alliance vermarktet rund 120 Podcast verschiedener Genres. Zu den Mandanten zählen die Audio Alliance, SPIEGEL Media und Wondery. Die Ad Alliance kümmert sich bei einer Vielzahl der Audio-Umsetzungen um die Konzeption, Ausgestaltung und Produktion der Kampagnen. Vor allem die Option der Ad Server-basierten Kampagnenausspielung ist großes Plus im Audio-Markt, welches federführend von der Ad Alliance vorangetrieben wird und den Werbungtreibenden neue Wege in der Werbevermarktung aufzeigt.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Über Magellan AI:Magellan AI (www.magellan.ai) ist eine Podcast Media Planning Platform. Mithilfe von Machine Learning hat Magellan AI die weltweit größte Datenbank von Podcast-Werbedaten aufgebaut, die die Aktivitäten von fast 19.000 Marken und 40.000 Podcast-Shows in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien und nun auch Deutschland umfasst. Media-Planner & Einkäufer auf Seiten von Werbungstreibenden und Agenturen nutzen Magellan AI, um auf neue Podcasts zu stoßen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Publisher & Podcast Networks nutzen Magellan AI, um ihre Vermarktung zu optimieren und neue Inhalte zu akquirieren.*Quelle: 2020 Mobile 360° Studie | Panelbefragung im G+J medientrend & I love my media Panel, n= 1534; Quelle: Spotify Jahresrückblick - Die Top Podcasts 2020Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Danielle UrbanDirector of Growth Marketing, Magellan AIdanielle@magellan.aiOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell