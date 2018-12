Zusammenarbeit Deutsche Umwelthilfe und Rapunzel: HAND IN HAND-Fonds für öko-soziale Projekte weltweit (FOTO)

Legau (ots) -Verschiedene Medien berichten aktuell, dass Rapunzel ein"Geldgeber" der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sei. Diese Aussage, dieimmer wieder im Zusammenhang mit dem Thema "Diesel-Fahrverbote"fällt, ist falsch. Vielmehr arbeiten Rapunzel und die DUH seit 20Jahren im HAND IN HAND-Fonds (HIH-Fonds) zur Förderung öko-sozialerProjekte weltweit erfolgreich zusammen. Gleichzeitig sieht RapunzelVorgehensweisen wie die Abmahnpraxis der DUH durchaus kritisch. Diesefördert Rapunzel weder finanziell noch ideell, da die Verbindungzwischen Rapunzel und DUH ausschließlich auf dem HIH-Fonds basiert.Seit seiner Gründung 1998 hat der HIH-Fonds bis heute bereits 360Projekte in 56 Ländern mit einer Summe von 1,5 Mio. Euro unterstützt.Die Zusammenarbeit von Rapunzel Naturkost und der DUH bezieht sichexplizit auf diesen Fonds. Bei der Gründung des HIH-Fonds suchteRapunzel eine unabhängige Institution, die diesen Fonds alsgemeinnützige Organisation verwaltet.Wichtig bei der Entscheidung für die DUH waren damals diegemeinsamen Ziele, sich für den Umweltschutz zu engagieren. Deshalbbegrüßt Rapunzel in der Sache das Engagement der DUH für Klimaschutz.Denn hier sieht der Naturkosthersteller dringenden Bedarf, jetztaktiv zu werden. Die Themen Klima- und Umweltschutz werden durch dieDUH wieder stärker in den Fokus der Kommunikation gerückt werden.Rapunzel bedauert daher, dass derzeit über dieses Engagement in denMedien nur einseitig und kritisch berichtet wird.In punkto Stil und Vorgehensweise ist Rapunzel dagegen nichtzwingend einer Meinung mit der DUH und sieht manche Punkte auchdurchaus kritisch. Denn: Rapunzel setzt grundsätzlich auf Dialogstatt auf rechtliche Schritte und Abmahnungen.Denn, so Rapunzel Gründer und Geschäftsführer Joseph Wilhelm: "Wirbei Rapunzel setzen grundsätzlich auf Dialog statt auf rechtlicheSchritte und Abmahnungen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die DUHmit den Beteiligten jetzt zu einem konstruktiven Dialog findet, beidem sowohl die politisch Verantwortlichen, als auch die Industrieihren Beitrag zum Klimaschutz leisten."Hintergründe zum HAND IN HAND-FondsAlle Spendengelder, die Rapunzel für den HAND IN HAND-Fonds an dieDUH überweist, gehen zu 100 Prozent in den Fonds und von dort zu 100Prozent an die Projekte. Sowohl Rapunzel als auch die DUH verwendenkeine Spendengelder für die Verwaltung des Fonds. Rapunzel ermöglichtdurch eigenes zusätzliches finanzielles Engagement fürVerwaltungskosten, dass die Spenden direkt und ohne Abzug bei denProjekten ankommen.Der HAND IN HAND-Fonds fördert ökologische und soziale Projekte inAsien, Lateinamerika und Afrika, zum Beispiel in folgenden Bereichen:Ökologischer Landbau, Frauenprojekte, Umweltbildung, Zugang zusauberem Wasser, Wiederaufforstung und Meeresschutz. Der Fokus lagund liegt dabei auf kleineren Vor-Ort-Initiativen, denen aufunbürokratische Weise die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht wird.Dafür spendet Rapunzel jährlich jeweils 1% des Einkaufswerts Rohwarevon seinen Fairhandels-Partnern im HAND IN HAND-Programm in den Fondsund ist damit der größte Spender des HIH-Fonds. Nur ein kleiner Teilerfolgt durch private Zuwendungen an den öffentlich bekannten unddurch die DUH transparent verwalteten Fonds. Seit über 20 Jahrenunterstützt Rapunzel so langfristig und verlässlich erfolgreicheEnt-wicklungsarbeit.Diese Form der Zusammenarbeit hat Rapunzel gewählt, um unabhängigvon wirtschaftlichen Firmeninteressen Gelder an Projekte vergeben zukönnen. Alle geförderten Projekte sind mit Summen unterhttps://www.rapunzel.de/hand-in-hand-fonds.html einsehbar.Pressekontakt:Rapunzel Naturkost GmbHRapunzelstraße 187764 LegauEva KieneTel.: 08330/ 529-1209presse@rapunzel.dewww.rapunzel.deOriginal-Content von: Rapunzel Naturkost GmbH, übermittelt durch news aktuell