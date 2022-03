Zusammenarbeit mit Bioland: EDEKA-Verbund stärkt heimische Bio-Landwirtschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Hamburg (ots) -- Mit Bioland-Kooperation setzt EDEKA auf Bioprodukte aus Deutschland- Zahlreiche Lebensmittel bereits nach Bioland-Standards zertifiziert- Bis Ende des Jahres 70 zertifizierte Bioland-Artikel im SortimentDer EDEKA-Verbund baut sein Bio-Angebot seit Jahren stetig aus und setzt nun ein weiteres Zeichen: Gemeinsam mit dem ökologischen Verband Bioland e.V. soll die heimische Bio-Landwirtschaft deutlich gestärkt werden. Durch die intensivierte Zusammenarbeit mit Bioland werden im ersten Schritt bis Ende des Jahres rund 70 Artikel, die nach den strengen Bioland-Richtlinien erzeugt werden, im EDEKA-Sortiment erhältlich sein. Das Bioland-Zeichen gewährleistet strenge Vorgaben für die Erzeugung und Herstellung, die weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, und eine schonende Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe. Zudem setzt EDEKA mit diesem Schritt ein deutliches Zeichen für die heimische Landwirtschaft, denn zertifizierte Bioland-Betriebe gibt es nur in Deutschland und Südtirol.Der EDEKA-Verbund und Bioland e.V. gehen mit ihrer intensivierten Partnerschaft gemeinsam den Weg zu mehr Bio-Regionalität - die einen wichtigen Stellenwert in den Strategien beider Partner einnimmt. Dabei wird das Bioland-zertifizierte Sortiment eine große Vielfalt an Produkten aus allen Warenbereichen abdecken - darunter im ersten Schritt vor allem Molkereiprodukte und Getreideprodukte. Gemäß der vertraglich festgelegten Rahmenbedingungen verfolgen beide Partner das Ziel, qualitativhochwertige Lebensmittel aus heimischer Bio-Landwirtschaft zu fördern und zugänglicher zu machen."EDEKA steht für Regionalität und unterstützt seit Jahren die heimische Bio-Landwirtschaft. Durch die Kooperation mit Bioland möchten wir noch mehr Menschen den Zugang zu heimischen Bio-Lebensmitteln ermöglichen und sie für Bio-Regionalität begeistern. Wir sehen unsere Rolle darin, Brücken zwischen regionaler Landwirtschaft, dem Handel und Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bauen", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale.Jan Plagge, Präsident des Bioland e.V., ergänzt: "Als Bioland sehen wir uns als treibende Kraft für eine Landwirtschaft der Zukunft. Dazu arbeiten wir jeden Tag an der Umsetzung und Verbreitung der sieben Bioland-Prinzipien, wie dem Erhalt der Artenvielfalt oder der so wichtigen Kreislaufwirtschaft. Wir freuen uns mit dem EDEKA-Verbund einen starken Partner an unserer Seite zu haben, um noch mehr Betriebe und Mitbürgerinnen und Mitbürgern für den Bioland-Weg zu begeistern." Die sieben Bioland-Prinzipien für die Landwirtschaft der Zukunft sind im Kreislauf zu wirtschaften, die Bodenfruchtbarkeit zu fördern, Tiere artgerecht zu halten, wertvolle Lebensmittel zu erzeugen, biologische Vielfalt zu fördern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und damit Menschen eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Als Teil eines Wertekollektivs tragen Bioland-Vertragspartner dazu bei, dass dies in Wirtschaft und Kultur im Miteinander gelebt wird - so nun auch der EDEKA-Verbund.Die rund 3.600 EDEKA-Kaufleute erhalten mit den Bioland-zertifizierten Artikeln einen attraktiven Sortimentsbaustein, um ihr Bio-Profil zu schärfen, mehr Regalfläche für hochwertige Bio-Artikel aus Deutschland zu schaffen und sich damit von ihren lokalen Wettbewerbern abzuheben. Verbraucher:innen werden in den Märkten beispielsweise über Plakate oder online in den unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen und auf edeka.de zum wachsenden Warenangebot und Bioland-Besonderheiten informiert.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.600 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2020 mit über 11.100 Märkten und 402.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 61,0 Mrd. Euro. Mit 19.250 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell