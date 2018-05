"Zusammen" von Die Fantastischen Vier feat. Clueso wird der ARD-WM-Song 2018

München (ots) - "Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins,komm lass'n bisschen noch zusammen bleiben" singen die Fantas undClueso in ihrem neuen Hit. Wenn alles perfekt läuft, gilt das auchfür das deutsche Team bis zum Finale der Fußball-WM am 15.Juli inMoskau. Als offizieller ARD-WM-Song wird "Zusammen" die Übertragungendes Ersten von der FIFA Fußball-WM 2018 begleiten.Die Fantastischen Vier zum ARD-WM-Song: "'Zusammen' ist eine Hymneauf die Freundschaft und das Miteinander! Auch die WM gewinnt mannicht alleine - so etwas Großes schafft man nur 'zusammen'. Wirfreuen uns total, dass die ARD unsere Single 'Zusammen' feat. Cluesoals WM Song 2018 ausgewählt hat!""Zusammen" ist die dritte Vorabsingle aus dem neuen Album "CaptainFantastic" der Fantastischen Vier (veröffentlicht am 27.April 2018)und kletterte in den deutschen Airplay Charts schon bis auf Platzsieben. Inhaltlich nehmen sich Die Fantastischen Vier selbst auf dieSchippe und beweisen im zugehörigen Musikvideo viel Humor: IhrManager will ihrer angeblich stockenden Karriere mit Hilfe desaufstrebenden Clueso neuen Schwung verleihen, darüber zeigt sich dieBand aber nur bedingt erfreut. Das Video wurde auf YouTube schon überdrei Millionen Mal angeklickt.ARD Sportkoordinator Axel Balkausky: "'Zusammen' verkörpert dieperfekte Stimmung für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Zum einenschafft es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, zum anderen bleibt derSpaß nicht auf der Strecke. Noch dazu geht der Song super ins Ohr,daher ist er die perfekte Wahl für unsere Sendungen."WM-Programmchef Thomas Wehrle (SWR): "Das ist ein Song für alleund für überall. Mit Groove und Witz und Pep. Er funktioniert auf derCouch wie im Festzelt oder beim Public Viewing. Wir hoffen, dass esder Song und die Nationalmannschaft gemeinsam nach einererfolgreichen WM auf die Berliner Fanmeile schaffen. Genau wie 2014der ARD WM Song 'Ein Hoch auf uns' von Andreas Bourani."Am 14. Juni 2018 um 17:00 Uhr beginnen die Übertragungen von derFußball-WM im Ersten mit dem Eröffnungsspiel Russland vs. SaudiArabien. Außerdem im Programm des Ersten: Die zweiteVorrunden-Begegnung der deutschen Nationalmannschaft gegen Schwedenam 23. Juni sowie ein mögliches deutsches Achtel- und Halbfinale.Federführer für die FIFA Fußball-WM innerhalb der ARD ist der SWR.Das gemeinsame Sendezentrum von ARD und ZDF ist in Baden Baden.Nähere Informationen zu den Fantastischen Vier und ihrem Song"Zusammen" unter www.diefantastischenvier.dePressekontakt:Sebastian Mußemann, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-34747, E-Mail: Sebastian.Mussemann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell