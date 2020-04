Zusammen mehr Spaß - TOGGO startet Kampagne gegen Langeweile

Köln (ots) - Geschlossene Schulen, Hausunterricht und Langeweile. Nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern verlangt die aktuelle Lage ein großes Maß an Flexibilität und Umgewöhnung ab. Spätestens zu Beginn der Osterferien brauchen aber selbst die fleißigsten Schüler mal eine Pause von seitenlangen Hausaufgaben. Deswegen hält TOGGO ab sofort unter dem Dach der Kampagne "Zusammen mehr Spaß" einen bunten Mix an Inhalten voller Unterhaltung und Inspirationen für die lange Zeit zuhause bereit.Kinder können sich auf den digitalen Plattformen von SUPER RTL auf Videos, Spiele und Anregungen zu kreativen Beschäftigungen freuen, die von zuhause aus möglich sind. Alle Inhalte stehen kostenlos auf der "Zusammen mehr Spaß"-Aktionsseite auf toggo.de sowie in den TOGGO Apps bereit. In den kommenden Wochen werden diese fortlaufend mit weiteren Inhalten gefüllt, so dass es täglich etwas Neues zu entdecken gibt.So senden Woozle und Simón als Moderatoren des Wissensformats Woozle Goozle in eigens für die Aktion produzierten Clips aus ihrem Heimstudio und geben Kindern lustige Basteleien zum Nachmachen an die Hand. Täglich TOGGO zeigt informative und spannende Beiträge zur aktuellen Lage, aber auch zu Themen aus der Tierwelt und Sport. Lifehacks, Challenges und Fußballtricks gegen Langeweile gibt es in kurzen Videos der TOGGO Show zu sehen. Mit einfachen Experimenten und verblüffenden Zaubertricks lernen Kinder in den Clips von WOW Die Entdeckerzone, anderen Familienmitgliedern zuhause ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Für gemeinsamen Spaß sorgen Multiplayer-Games zu den TOGGO Formaten, die zusammen online gespielt werden können.In der kostenlosen Toggolino App können schon die kleinsten Zuschauer gemeinsam mit ihren Eltern unter "Bastelspaß" eine Auswahl an kreativen und aktivierenden Inhalten gegen die große Langeweile entdecken. Die Sammlung "Zusammen mehr Spaß" enthält die beliebtesten Inhalte von Toggolino und seinen Freunden. Auf toggolino.de finden Eltern gebündelt eine Auswahl an Materialien, darunter Bastelanleitungen, Ausmalbilder, Vorlesegeschichten und Spielideen, um ihre Kleinen auch zuhause zu beschäftigen und gut zu unterhalten.Mit der extra ins Leben gerufenen Kampagne wird SUPER RTL seiner Rolle als führender Content-Anbieter für Kinderunterhaltung gerade in diesen besonderen Zeiten gerecht und sorgt für redaktionell geprüften und sicheren Spaß in den Kinderzimmern - damit Eltern auch mal mit gutem Gewissen eine Pause einlegen können.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51015kommunikation@superrtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6892/4563799OTS: SUPER RTLOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell