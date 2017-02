Zusammen mit Master Blender Luis Figueroa und Bartender Stephan Hinz geht Pampero auf die Suche nach dem Pioniergeist unserer Zeit (FOTO)

München / Hamburg / Berlin (ots) -Südamerikanischer Flair, köstliche Drinks und spannende Einblickein die Welt des Rums: in der vergangenen Woche lud die venezolanischeRummarke Pampero in den Städten München, Hamburg und Berlin zu eineminspirierenden Abend unter dem Motto der gleichnamigen Kampagne "ImHerzen Pionier", mit der Pampero seit November 2016 dazu aufruft,seinen Pioniergeist zu entdecken und sich neue Ziele zu stecken.Durch den Abend führte Pampero Master Blender Luis Figueroa, dererstmals in Deutschland zu Besuch war und Geheimnisse rund umGeschmack, Herkunft und Herstellung lüften durfte. Beimanschließenden Cocktail-Workshop mit Stephan Hinz war Neugier, Mutund Kreativität am Shaker gefragt. In Gruppen mit herausragendenBartendern der jeweiligen Stadt wurden leckere, ausgefallene undtraditionelle Drinks kreiert, die den Pioniergeist des Abends direktins Glas brachten.Ganz im Sinne der "Im Herzen Pionier" Kampagne waren nebenausgewählten Gastronomen und Partnern auch junge Entrepreneure derBartender Szene und Influencer eingeladen, die den Pioniergeist derheutigen Zeit im Alltag und in ihren Berufen widerspiegeln.Die Drinks der Pioniere:München - "Ron Goji"Zutaten:5 cl Ron Añejo PAMPERO Aniversario1,5 cl Agavensirup15 Gojibeeren1 Scheibe Ingwer1 TL BlutorangenteeSaft von einer halben Limette2 dashes Old Fashioned Aromatic BitterZubereitung:Gojibeeren, Agavensirup, Ingwer, Tee und Limettensaft in einenShaker geben und mit einem Stößel zerdrücken. Pampero, Bitters undEiswürfel hinzufügen und alles gut kalt shaken. Den Cocktail durchein feines Sieb in ein, mit Eis gefülltes Glas, gießen.Berlin - "Puesta de Sol"Zutaten:6 cl Ron Añejo PAMPERO Selección 19385 Stücke Ananas3 cl kalter Kaffee2 Kardamom Kapseln1 Zweig ThymianZubereitung:Ananas, Kaffee, Kardamom und Thymian in einen Shaker geben und miteinem Stößel zerdrücken. Pampero und Eiswürfel hinzufügen und allesgut kalt shaken. Den Cocktail durch ein feines Sieb in ein, mit Eisgefülltes Glas, gießen.Hamburg - "Spicy Basil"Zutaten:6 cl PAMPERO Ron Añejo Especial3 Blatt Basilikum1 Stück frischer Ingwer2 cl Reissirup3 cl Limettensaft3 dashes Cocktail Flavour BitterZubereitung:Basilikum, Ingwer und Limettensaft in einen Shaker geben und miteinem Stößel zerdrücken. Pampero, Reissirup, Bitters und Eiswürfelhinzufügen und alles gut kalt shaken. Den Cocktail durch ein feinesSieb in ein, mit Eis gefülltes Glas, gießen.Über PAMPERODie Geschichte von Pampero® Rum beginnt 1938 in Caracas. ZweiFreunde aus einfachen Verhältnissen, aber mit einer unstillbarenLeidenschaft für die Rumherstellung, wagen das Undenkbare: Zum erstenMal verwenden sie Eichenfässer für die Lagerung ihres Rums. Die Artder Reifung, das besondere Klima des tropischen Hochlands Venezuelaund die Qualität der verwendeten Zutaten, verleihen Pampero® Rumseinen besonderen Geschmack. Das machte ihn zum ersten Rum inVenezuela, der das Prädikat "Añejo" verliehen bekam und damit neueMaßstäbe setzte.Pampero® Rum gibt es in vier verschiedenen Varianten:Ron PAMPERO® BlancoPAMPERO® Ron Añejo EspecialRon Añejo PAMPERO® Selección 1938Ron Añejo PAMPERO® AniversarioÜber DiageoDiageo ist einer der weltweit führenden Anbieter vonPremium-Spirituosen. Das herausragende Portfolio beinhaltet Markenwie Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan's und WindsorWhiskys, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodka, Captain Morgan,Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist mit einerMarktpräsenz in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt tätig undwird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an derLondon Stock Exchange (DGE) gehandelt. Weitere Informationen überDiageo, seine Marken, Mitarbeiter und Grundsätze finden Sie unterwww.diageo.com. Besuchen Sie Diageos Webseite http://www.DRINKiQ.comfür Informationen und Initiativen zum verantwortungsvollen Umgang mitAlkohol.Celebrating life, every day, everywhere.Pressekontakt:Roxanna RokosaStyleheads GmbHTel.: +49 30 69 59 72 -593E-Mail: rokosa@styleheads.deOriginal-Content von: Pampero, übermittelt durch news aktuell