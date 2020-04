Zusätzlicher Gottesdienst aus Mainzer Dom an Ostern im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist das zentrale Fest der Christen. Da in Deutschland zurzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, überträgt das ZDF erstmals einen katholischen Gottesdienst in der Osternacht: die Katholische Osternachtsfeier am Samstag, 11. April 2020, 23.00 Uhr, mit Bischof Peter Kohlgraf aus dem Mainzer Dom.Peter Kohlgraf möchte Mut machen: "Fürchtet euch nicht!" - der Ruf des Engels am leeren Grab Jesu gilt heute in der Corona-Krise allen Menschen. Der Mainzer Bischof feiert den nicht öffentlichen Gottesdienst in der Gotthardkapelle des Mainzer Doms. Die musikalische Gestaltung übernehmen drei Sängerinnen und Sänger der Chöre am Dom zusammen mit Domkapellmeister Karsten Storck und Domorganist Daniel Beckmann.Bereits am Sonntag, 5. April 2020, 9.03 Uhr, ist Bischof Peter Kohlgraf zu Gast im ZDF-Magazin "sonntags". Moderatorin Andrea Ballschuh spricht mit ihm zum Thema "Glauben in Zeiten der Pandemie".Am Ostersonntag überträgt das ZDF um 9.30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim. Er steht unter dem Motto "Zuerst das Leben" und wird ebenfalls ohne Gemeinde stattfinden, aber dennoch ein Zeichen der Verbundenheit und der Ermutigung in der Krise setzen.Neben den Live-Fernsehausstrahlungen und dem Live-Stream in der ZDFmediathek werden die Gottesdienste auch auf den ZDF-Kanälen bei Twitter (https://twitter.com/ZDF), Facebook (https://facebook.com/ZDF/) und YouTube (https://youtube.com/zdf) zu sehen sein. Die Gottesdienste werden darüber hinaus in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten und sind später als Abrufvideo verfügbar. Dies gilt so lange, wie das Verbot der Feier von öffentlichen Gottesdiensten in den Kirchen in Deutschland besteht.Ausführliche Informationen zu den Sendungen zum christlichen Osterfest im ZDF: https://kurz.zdf.de/EdbB/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/christlichesosterprogrammGottesdienst-Live-Stream bei Facebook: https://facebook.com/ZDF/Gottesdienst-Live-Stream bei Twitter: https://twitter.com/ZDFGottesdienst-Live-Stream bei YouTube: https://youtube.com/zdfGottesdienst-Live-Stream in der ZDFmediathek: https://zdf.de/live-tvZDF-Gottesdienste in der ZDFmediathek: https://gottesdienste.zdf.de/Fernsehgottesdienst-Seite der Kirchen: https://zdf.fernsehgottesdienst.deZDF-Gottesdienste bei Facebook: https://facebook.com/ZDFFernsehgottesdiensthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4564244OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell