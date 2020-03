Wiesbaden (ots) -Zusätzliche Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 23.03.2020(die Veröffentlichungen erfolgt um 08.00 Uhr)Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen veröffentlicht das Statistische Bundesamt zwei weitere Pressemitteilungen:Montag, den 23.03.2020: Nr. N013 "Selbstständige Erwerbstätige, Jahr 2018" (bereits veröffentlicht um 8.00 Uhr) und Nr. 108 "Auswirkungen der Corona-Krise auf die amtliche Statistik" (Veröffentlichung erfolgt um 9.15 Uhr)+++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4554091OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell