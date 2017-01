Zusätzliche Stromkapazitäten für Deutschlands größtes Cloud-Zentrum: Interxion investiert circa 20 Millionen Euro in neues Umspannwerk im Frankfurter Ostend (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Ohne hochmoderne, gut vernetzte und redundant ausgelegteRechenzentren funktionieren weder die Digitalisierung noch derenTreiber Cloud Computing, Internet of Things und Big Data. Für diehochverfügbare Stromversorgung des Frankfurter Campus der Interxionsorgt in Zukunft auch ein neues Umspannwerk in der Weismüllerstrasse,welches derzeit von Interxion gebaut und zukünftig von derMainova-Tochter Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM) betrieben wird.Das Umspannwerk wird circa 39 MW zusätzlicher Stromversorgung fürKunden bereitstellen und soll über die zusätzliche Versorgungbestehender Rechenzentren hinaus vor allem das weitere Wachstum vonInterxion in Frankfurt unterstützen. Das Umspannwerk befindet sichderzeit im Bau und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2017fertig gestellt. Die Investitionssumme beträgt rund 20 Mio Euro.Jens Prautzsch, Geschäftsführer der Interxion Deutschland GmbH,erklärt: "Für die Ausbauten von FRA10 und FRA11 investieren wirbereits mehr als 187 Millionen Euro in Frankfurt. So erhalten wirFrankfurts Spitzenstellung als Rechenzentrumsstandort und können diesteigende Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistung in derMain-Metropole bedienen." "Die zuverlässige Versorgung derRechenzentren mit Strom ist ein wichtiger Standortvorteil vonFrankfurt. Die Mainova AG übernimmt Verantwortung für dieseInfrastruktur, indem sie konsequent in Erhalt, Modernisierung undAusbau der Netze investiert. Dies stärkt den Standort und macht ihnzukunftsfähig. Wir schaffen damit die Voraussetzung für das weitereWachstum der Branche", sagt Mainova-Vorstandsmitglied Lothar Herbst."Mit wachsendem Stromverbrauch steigt auch die Verantwortung. Einverantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen versteht sich da vonselbst", so Jens Prautzsch. Interxion Deutschland betreibtbeispielsweise sämtliche Standorte zu 100 Prozent mit Strom auserneuerbaren Energien, darunter Wasser-, Solar- und Windkraft.Zusätzlich optimiert das Unternehmen kontinuierlich dieEnergieeffizienz, reduziert die CO2-Emissionen und den Abfall.Innerhalb einer intelligenten modularen Architektur werden kleineSub-Systeme zu größeren Einheiten zusammengefasst, um die Nutzung vonStrom, Fläche und Klimatisierung zu optimieren.Über InterxionInterxion (NYSE: INXN) ist ein führender europäischer Anbieter vonCloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen fürColocation und betreibt insgesamt 42 Rechenzentren in 13 europäischenStädten verteilt auf 11 Länder. Interxions energieeffizienteRechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet undbieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betriebgeschäftskritischer Anwendungen. Durch den Zugang zu mehr als 600Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten undden führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hatInterxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivitygeschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen fürBranchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen überInterxion finden Sie unter www.interxion.de.Pressekontakt:Interxion Deutschland GmbH, Mareike Jacobshagen, Marketing Manager,Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt, Telefon: 069 / 40 147-120,fax: 069 / 40 147-159E-Mail: mareikej@interxion.comFink & Fuchs AG, Tanja Diallo, Account Manager, Berliner Straße 164,65205 Wiesbaden, Telefon: 0611 / 74 131-64, fax: 0611 / 74 131-22E-Mail: tanja.diallo@finkfuchs.deOriginal-Content von: Interxion Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell