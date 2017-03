Zusätzliche Reisen mit AIDAperla: Erste Kreuzfahrten schon vor der Taufreise buchbar

Rostock (ots) - Das mit Spannung erwartete neue KreuzfahrtschiffAIDAperla wird am 30. Juni 2017 auf Mallorca feierlich getauft.Kreuzfahrtfans brauchen sich jedoch nicht bis zur offiziellenTaufreise vom 24. Juni bis 1. Juli 2017 gedulden. Da das neueFlottenmitglied von AIDA Cruises früher ausgeliefert wird alserwartet, werden bereits ab 10. Juni erste Kreuzfahrten auf dem neuenFlaggschiff angeboten.Auf drei zusätzlichen Reisen können Gäste AIDAperla schon einmalkennenlernen. Zwei Reisen führen auf der Route "Perlen am Mittelmeer1" von Palma de Mallorca zu den Metropolen Rom, Florenz und Barcelonasowie zur Insel Korsika. Die Reise "Perlen am Mittemeer 2" wird vom16. bis 23. Juni mit dem Start- und Zielhafen Barcelona angeboten.Anschließend geht es ab 24. Juni auf die einzigartige Taufreise mitder spektakulären Taufe am 30. Juni 2017 in Palma de Mallorca. DieTaufe erleben die Gäste der Taufreise an Bord.Buchungsstart für die Reisen vom 10. bis 17. Juni und 17. bis 24.Juni 2017 sowie die Reise vom 16. bis 23. Juni 2017 ist am 15. März2017. Preise starten ab 995 Euro* pro Person.Weitere Informationen sowie Buchung im Reisebüro, im AIDAKundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 150Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2017, jeweilslimitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell