Zusätzliche Produktionskapazitäten für den Mazda CX-5 im Werk Hofu (FOTO)

Leverkusen (ots) -- Zusätzlich zum Hauptwerk in Hiroshima wird der Mazda CX-5 abNovember auch im Werk Hofu vom Band laufen- Mazda kann so flexibler und schneller auf steigende Nachfragereagieren- Vorverkauf in Deutschland gestartet, Handelspremiere am 19. und20. MaiMazda wird den neuen Mazda CX-5 ab November zusätzlich in seinemjapanischen Werk Hofu in der Präfektur Yamaguchi produzieren. Aktuellwird die Nachfrage ausschließlich aus dem Hauptwerk Ujina Nr. 1 inHiroshima bedient. In Japan ist der neue Mazda CX-5 im Februareingeführt worden und konnte dort in nur einem Monat fast 17.000Bestellungen für sich verbuchen. In Deutschland kann der neue MazdaCX-5 ab heute bestellt werden. Offizielle Handelspremiere ist am 19.und 20. Mai.Durch die zusätzliche Mazda CX-5 Produktion in Hofu kann Mazdakünftig schneller und flexibler auf die global weiter steigendeNachfrage nach den SUV-Modellen reagieren. Dies ist wichtig fürMazda, um im Geschäftsjahr 2018/2019 das anvisierteJahres-Produktionsziel von insgesamt 1,65 Millionen Einheiten (füralle Modelle) zu erreichen. Bereits im Dezember letzten Jahres hatMazda die Produktion des erfolgreichen Mazda CX-3 zusätzlich zum WerkHiroshima ebenfalls im Werk Hofu begonnen."Genau wie beim Mazda CX-3 ist auch die zusätzliche Produktion desMazda CX-5 im Werk Hofu ein Teil des flexiblen Produktionsnetzes vonMazda. Es gibt uns die Freiheit, zwischen Modellen undProduktionsstätten zu variieren und auf Marktveränderungen undabweichende Nachfragen schnell zu reagieren", sagt MasatoshiMaruyama, Managing Executive Officer für globale Produktion. "Wirwerden alles tun, was dazu beträgt, dass unsere Kunden diegewünschten SUV-Modelle so schnell wie möglich bekommen."Pressekontakt:Annika HeislerSupervisor Produkt- und Unternehmenskommunikation+49.(0)2173.943.303aheisler@mazda.deOriginal-Content von: Mazda, übermittelt durch news aktuell