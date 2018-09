Zusätzliche Arzneimittelsicherheit durch neuen Fälschungsschutz: Immer mehr Hersteller, Großhändler und Apotheken machen mit

Frankfurt am Main (ots) - In knapp fünf Monaten wird der neueFälschungsschutz für Arzneimittel eingeführt. Denn am 9. Februar 2019muss die Fälschungsschutzrichtlinie, mit der europaweitArzneimittelfälschungen der Kampf angesagt wird, umgesetzt sein.Grundsätzlich alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die einHersteller ab diesem Tag für den Verkehr freigibt, müssen dannzusätzliche Sicherheitsmerkmale tragen und mit dem securPharm-Systemauf Echtheit überprüft werden.Das securPharm-System geht auf eine Initiative aller Partner desArzneimittelvertriebs zurück, welche europäische Gesetzgebungumsetzt. Mit dem securPharm-System lassen sich gefälschteArzneimittel in der legalen Lieferkette flächendeckend und frühzeitigidentifizieren. Ziel ist der Schutz des Patienten."Fälschungsverdachtsfälle in Deutschland und Europa zeigen, dass eswichtig und richtig ist, Arzneimittel mit Sicherheitsmerkmalen nochstärker gegen Fälschungen zu schützen", so Dr. Reinhard Hoferichter,Vorstandssprecher von securPharm e. V. Entscheidend für den Schutzdes Patienten ist dabei die Überprüfung der Arzneimittel durch dieApotheken direkt vor der Abgabe an den Patienten. Diese Überprüfungwird möglich, weil die Hersteller die Packungen durch individuelleErkennungsmerkmale zum Unikat machen und diese an eine geschützteDatenbank melden.Zurzeit arbeiten Hersteller, Großhändler und Apotheker an derAnbindung an das securPharm-System als Voraussetzung für dieEchtheitsprüfung. 291 Pharmaunternehmen sind schon dabei. Das sindmehr als drei Viertel aller betroffenen Hersteller in Deutschland. Dadie Frist für eine garantiert pünktliche Anbindung Ende Septemberausläuft, ist davon auszugehen, dass weitere Unternehmen zügig folgenwerden. Außerdem haben sich schon 388 pharmazeutische Großhandlungenund 12.783 Apotheken bei securPharm registriert, darunter 213 von ca.400 Krankenhausapotheken. "Mehr als die Hälfte derKrankenhausapotheken haben sich bereits registriert. Diese hohe Zahlist erfreulich, denn das System schützt auch Patienten imKrankenhaus", so Hoferichter. Die rechtzeitige Anbindung an dassecurPharm-System ist wichtig, um in Deutschland einenhöchstmöglichen und flächendeckenden Schutz gegenArzneimittelfälschungen zu schaffen. Dieser Verantwortung müssen sichalle Marktbeteiligten stellen.Ziel der Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU und der delegiertenVerordnung (EU) Nr. 2016/161 ist ein weiter verbesserter Schutz desPatienten vor gefälschten Arzneimitteln in der legalen Lieferkette.Dazu werden die bereits vorhandenen Regelungen und Kontrollen durchverbindliche technische Lösungen ergänzt. Ab 9. Februar 2019 dürfenin Deutschland vom pharmazeutischen Unternehmer nur nochverschreibungspflichtige Arzneimittel in Verkehr gegeben werden, dieeine individuelle Seriennummer tragen (die das securPharm-Systemnutzt) und einen Erstöffnungsschutz besitzen, damit erkennbar ist, obdie Verpackung noch unversehrt ist. Vor diesem Stichtag freigegebeneArzneimittelpackungen dürfen jedoch weiterhin bis zum Ablauf desVerfalldatums ohne diese Sicherheitsmerkmale abgegeben werden.Pressekontakt:securPharm e.V.Nathalie SteinhauserTel +49 (0)69 97 99 19-43presse@securpharm.deOriginal-Content von: securPharm e.V., übermittelt durch news aktuell