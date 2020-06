Düsseldorf (ots) - Die Kundinnen und Kunden von C&A (http://www.c-a.com) profitieren zwischen dem 1. und 31. Juli 2020 gleich doppelt: Das Modeunternehmen gibt nicht nur die im Konjunkturpaket der Bundesregierung vorgesehene Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent direkt weiter. Bei ihrem Einkauf erhalten die C&A Kundinnen und Kunden darüber hinaus an der Kasse weitere drei Prozent Rabatt auf alle Produkte. Die Aktion gilt in allen C&A Filialen in Deutschland und im C&A Online-Shop (http://www.c-a.com) .Die Bundesregierung hatte Anfang Juni ein Konjunkturprogramm im Umfang von 130 Milliarden Euro beschlossen, um die deutsche Wirtschaft in Zeiten der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. C&A verstärkt mit der Rabatt-Aktion den von Finanzminister Olaf Scholz verkündeten "Wumms". "Gerade in diesen herausfordernden Zeiten möchte C&A jede Möglichkeit unterstützen, die Freude seiner Kundinnen und Kunden am Einkaufen wieder zu erhöhen", sagt Marketingleiter Michael de Witt von C&A Deutschland. "Deshalb haben wir auch eine ganz besondere Kommunikation für diese Aktion entwickelt und setzen die Erfinder des Wumms-Konjunkturpakets in den Mittelpunkt einer Online- und Print-Kampagne."Über den Monat Juli hinaus wird C&A bis zum Ende des Jahres 2020 die Senkung des Mehrwertsteuersatzes vollständig an seine Kundinnen und Kunden weitergeben.Über C&AMit über 1.400 Geschäften in 18 europäischen Ländern und mehr als 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist C&A einer der führenden Modeeinzelhändler Europas. Jeden Tag begrüßt C&A mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher in seinen Filialen in Europa und bietet hochwertige Mode zu erschwinglichen Preisen für die ganze Familie an. Neben den europäischen Filialen ist die Marke C&A auch in Brasilien, Mexiko und China präsent. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite http://www.c-a.com .Pressekontakt:press@canda.comFollow us http://www.twitter.com/ca_europehttp://www.linkedin.com/company/c&a/http://www.instagram.com/cahttp://www.facebook.com/caWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112929/4636863OTS: C&A Europe (cunda.de)Original-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuell