Der große Bruder hat ihn wieder: "Big Brother"-LegendeZlatko zieht heute in der Start-Show von "Promi Big Brother" (20:15 Uhr, live inSAT.1) live auf den Campingplatz."Wer war William Shakespeare?" Spätestens mit dieser Frage eroberte Zlatko imJahr 2000 als Bewohner der ersten Stunde die Herzen der "Big Brother"-Fans. Dochnach 43 Tagen unter Beobachtung war für den Publikumsliebling Schluss: Zlatkounterlag in der Nominierung gegen seinen Bewohner-Kumpel Jürgen und wurde vonden Zuschauern aus dem Haus gewählt. Tausende Fans feierten den Auszug desdamals 24-jährigen Kfz-Mechanikers mit mazedonischen Wurzeln. Zlatko wurde Kult.Es folgten unzählige Auftritte, eine eigene TV-Show und sensationellePlattenerfolge. Doch eineinhalb Jahre später entschied Zlatko, sich komplett ausder Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seitdem herrscht Funkstille um ihn. Jetztkehrt Zlatko zum großen Bruder zurück.Damit ist der Campingplatz von Big Brother voll: Neben Zlatko ziehen heute Abendlive Schlagerstar Almklausi ("Mama Laudaaa") und Schauspielerin Sylvia Leifheit("Sterne des Südens", "Rosamunde Pilcher") bei "Promi Big Brother" ein. Wiewerden sie auf ihre neuen Mitbewohner reagieren?Interviews zur redaktionellen Berichterstattung und Fotomaterial zu denBewohnern finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" mit Zusatzservice für Gehörlose: Zum ersten Mal werden alleFolgen der SAT.1-Show täglich mit Live-Untertiteln (Videotext Seite 149) fürHörgeschädigte begleitet."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBB