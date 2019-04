Zurück in die Zukunft: Neue Wege zu mehr Profitabilität im europäischen Retailbanking (FOTO)

Münster (ots) -Kunden sehen vertrauensvolle Beziehung zur Bank belastet /Ertragsstagnation im europäischen Retailbanking-Markt / Chancen durchPositionierung als kundenorientierte AnbieterSowohl Filial- als auch Direktbanken können ihre Profitabilitätdeutlich steigern, wenn sie sich auf ihre ursprünglichen Stärkenkonzentrieren. Beschreiten sie den Weg "zurück in die Zukunft" undfolgen dabei der richtigen Strategie, schaffen sie für ihre Kundeneinen echten Mehrwert und kompensieren derzeitige Ertragsdefizite.Das sind zentrale Ergebnisse der aktuellen European Retail BankingStudy von zeb. Die Strategie- und Managementberatung, spezialisiertauf die europäische Financial Services Industrie, hat für die Studienicht nur Kundenbefragungen durchgeführt, sondern auch dieErtragsströme im europäischen Bankenmarkt umfassend analysiert. DieStudie versteht sich als Orientierungshilfe für Retailbanken, dieeine Rückkehr zu einer langfristigen, nachhaltigen Profitabilitätanstreben, indem sie alte Stärken mit neuen Technologien verbinden.Selbst- und Fremdbild kontrastieren deutlichFlächendeckend sprechen Retailbanken davon, ihren Kunden in denMittelpunkt aller Anstrengungen stellen zu wollen. Der Kontrast zudem, was Kunden über Banken sagen, könnte aber nicht größer sein: Dieexklusiven Umfrageergebnisse zeigen, dass eine deutliche Kluftzwischen den Erwartungen der Kunden an die Banken und der Realitätaus ihrer Sicht besteht. Einigkeit herrscht darüber, dass Bankenihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten sollten. DieUmfrageteilnehmer beklagen jedoch, dass Bankprodukte wenigpersönlichen Nutzen bieten und sind daher auch nicht bereit, fürbestehende Angebote mehr zu zahlen."Unsere Studie zeigt, dass die meisten Kunden den Anspruch derBanken, kundenorientiert zu sein, für ein Versprechen halten, das nurselten eingehalten wird. Kunden glauben auch, dass BankenUnternehmensinteressen an die erste Stelle stellen und dass sie wenigVerständnis für ihre Bedürfnisse haben. Aus unserer Umfrage ließesich deshalb leicht schließen, dass die Zukunft für Retailbankendüster ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Tatsächlich erwartetFilial- und Direktbanken eine profitablere Zukunft, wenn sie in derdigitalen Ökonomie kundenorientierter agieren", sagt Dr. FlorianForst, zeb-Partner und Mitautor der Studie.Dramatischer Rückgang der Einlagenerlöse absehbarIn den meisten europäischen Ländern sehen sich die Retailbankenmit einer Ertragsstagnation konfrontiert, die auf sinkende Kredit-und Einlagenmargen in einem anhaltend niedrigen Zinsumfeldzurückzuführen ist. Überarbeiten die Institute ihr Geschäftsmodellnicht grundlegend, deutet die Prognose der Studie für die wichtigsteneuropäischen Bankenmärkte auf eine düstere Gesamtaussage hin:Basierend auf aktuellen Trends erwartet zeb in den nächsten fünfJahren einen Rückgang der Einlagenerlöse um mehr als 40 Prozent.Unabhängig von nationalen Unterschieden werden die anhaltendniedrigen Zinssätze jedoch dafür sorgen, dass die Erträge ausgebührenerzeugenden Produkten innerhalb der Gesamtbankeinnahmenpoolsan Bedeutung gewinnen. Es bedarf einer neuen Perspektive, um dasvolle Ausmaß der Herausforderungen, vor denen die europäischenRetailbanken stehen, zu verstehen und neue Wege für kundenorientierteGeschäftsmodelle zu finden.Profitabilität für Retailgeschäft erfordert NeuausrichtungDie European Retail Banking Study zeigt drei Wege auf, wietraditionelle Filial- und Direktbanken mehr Profitabilität erlangenkönnen: Filialbanken sollten sich auf traditionelle Angebote mitErtragspotenzial konzentrieren, also die ganzheitliche Beratung beikomplexen Bankprodukten. Digitale Lösungen wie Big Data undArtificial Intelligence machen diesen Weg zurück in die Zukunft soeinfach wie nie zuvor. Banken, die diesen Weg gehen, werden alslangfristige "Trusted Advisors" ein erheblichesWertschöpfungspotenzial für Kunden bieten können.Direktbanken können ihre Größe im In- und Ausland nutzen, umKosteneffizienz zu erreichen und zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft imB2C-Bereich B2B-Produktspezialisten mit B2B-Partnerschaften werden.Als Hebel dazu können eine moderne Marke, ein wachsender Kundenstammsowie ein Rund-um-die-Uhr Zugriff auf eigene Dienstleistungen,herausragende Technologie sowie operative Exzellenz dienen, die sichaus Größen- und Kosteneffizienz ergibt.Im nächsten Schritt können sich Filial- und Direktbanken, dieerfolgreich zu Trusted Advisors oder Produktspezialisten werden, zuÖkosystemplayern entwickeln. Damit können sie komplette Kundenreisenanbieten, die B2B-Partnerschaften nutzen und neben Bankprodukten und-Dienstleistungen auch Nicht-Bank-Angebote beinhalten.zeb hat die potenziellen Effekte eines solchen Vorgehens auftypische Filial- und Direktbanken in der Studie berechnet. So stiegdie GuV bei Filialbanken um ca. 19 Prozent, Produktspezialisten bzw.Direktbanken erreichten ein GUV-Plus von 23 Prozent. Für Akteureinnerhalb eines funktionierenden Ökosystems errechneten dieStudienautoren sogar einen positiven GuV-Effekt von 25 Prozent."Filialbanken sind hervorragend positioniert, um ihre traditionelleRolle als Trusted Advisor auszuspielen und durch neue, digitaleTechnologien noch besser auf Kundenbedürfnisse einzugehen und damitKundenorientierung wirklich erlebbar zu machen. Direktbanken könnenschneller skalieren und als B2B oder B2C anbietenderProduktspezialist Marktanteile gewinnen. Unsere Analyse zeigt, dassjeder dieser Wege eine Rückkehr zu einer langfristigen Profitabilitätbei großen Filialbanken bzw. Ausbau der Profitabilität bei denDirektbanken verspricht", bemerkt abschließend Dr. Olaf Scheer, zebPartner und Co-Autor der Studie.Die European Retail Banking Study 2019 von zeb kann überwww.zeb.eu/retailbanking angefordert werden.zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- undManagementberatungen für Financial Services in Europa. An 18Standorten sind international 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterfür die Unternehmensgruppe tätig. In Deutschland unterhält zeb Bürosin Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz).Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew,Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo,Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden gehöreneuropäische Groß- und Privatbanken, Regionalbanken sowieVersicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als"Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347Fax +49.251.97128.520E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deOriginal-Content von: zeb, übermittelt durch news aktuell