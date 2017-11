Zurück in TXL: Germania eröffnet Basis in Berlin-Tegel

Berlin (ots) -- Erstflug nach Gran Canaria erfolgreich gestartet- 6 Ziele im Winter und 13 Ziele im Sommer- Tägliche Verbindung nach Palma de Mallorca buchbarIn Berlin-Tegel wird es ab sofort wieder grün-weiße Flugzeuge derGermania zu sehen geben. Nach drei Jahren Abwesenheit ist dieunabhängige deutsche Fluggesellschaft an den Flughafen im NordenBerlins zurückgekehrt und hat die Basis mit einem Erstflug nach GranCanaria eröffnet. Germania nutzt neben Berlin-Schönefeld diefreigewordene Lücke in Tegel, um das Flugangebot in die Sonne fürBerliner und Berlinerinnen zu erweitern. Technisch kann die Airlineihren Hangar am Berliner Südrand nutzen, der die schnelle Wartung desFluggeräts sicherstellt.Zu den neuen Zielen ab Tegel gehören 6 Destinationen in Ägypten,Israel und Spanien. Ab Mai erweitert Germania das Angebot auf 13Destinationen ab TXL. Neben den Kanarischen Inseln werden Faro an derAlgarve und Funchal auf Madeira angeflogen, Marsa Alam in Ägyptensowie mehrere griechische Inseln. Zu ihnen gehören Kos, Korfu, Kretaund Rhodos. Eine tägliche Verbindung ab Berlin-Tegel soll es mitGermania im Sommer 2018 außerdem nach Palma de Mallorca geben."Wir freuen uns, das Qualitäts-Produkt der Germania auch in diesemMarkt zu platzieren. Grundsätzlich unterscheidet sich die Nachfragein Tegel zum Markt von Schönefeld, die beide erst nach Eröffnung desGroßflughafens BER zu einem gemeinsamen Berliner Luftverkehrsmarktzusammenwachsen", erklärte Claus Altenburg, Director Sales derGermania Fluggesellschaft die doppelte Präsenz der Germania inBerlin."Willkommen zurück in Berlin-Tegel", sagte Prof. Dr. EngelbertLütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen BerlinBrandenburg GmbH. "Die Wiedereröffnung der Basis in Tegel, sowie dieStationierung weiterer Flugzeuge an beiden Berliner Standortenverbunden mit dem Ausbau des Flugangebotes stärken denLuftverkehrsstandort Berlin-Brandenburg. Wir wünschen Germaniaallzeit guten Flug und freuen uns auf die neuen attraktivenAngebote."Auf der Website www.flygermania.com finden Sie unterPressemitteilungen aktuelles Bildmaterial sowie das Flugangebot derGermania für die Wintersaison 2017/2018 und die Sommersaison 2018 abdem Flughafen Berlin-Tegel in einer Übersicht.Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegtdie Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 3 MillionenPassagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-,Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Germania FlugAG und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte derzeit 29Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg.www.flygermania.comPressekontakt:Sabine TellerHead of PRPhone: +49 30 52280 8765Fax: +49 30 52280 8361Email: presse@germania.aeroInternet: www.flygermania.comGermania Fluggesellschaft mbHRiedemannweg 5813627 BerlinGermanyOriginal-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell