Unterföhring (ots) -- Paneuropäischer Start gleichzeitig in allen fünf Sky Märkten- Die komplette zweite Staffel in der englischen Originalfassung ab26. Januar 2017 auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket- Die synchronisierte Fassung ab 28. Februar auf Sky Atlantic HDDie zweite Staffel der Thrillerserie "Fortitude" feiert am 26.Januar gleichzeitig in allen fünf Sky Märkten (Großbritannien,Nordirland, Deutschland, Italien und Österreich) ihre Premiere. Diezehn neuen Episoden sind in der Originalfassung als komplette Staffelauf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Über Sky Box Set- ebenfalls auf Abruf über die drei zuvor genannten Empfangswege -steht auch die erste Staffel bereit. Ab dem 14. Februar, montags bisfreitags um 19.00 Uhr, wird jeweils eine Episode ausgestrahlt, miteiner Doppelfolge am 28. Februar, bevor es direkt im Anschluss ab21.00 Uhr mit der neuesten Folge aus Staffel zwei (wahlweise aufDeutsch und im Original) auf Sky Atlantic HD weitergeht.Über "Fortitude":Die Bewohner des arktischen Städtchens Fortitude versuchen sichvon den aufreibenden Vorfällen zu erholen. Doch nach neun Wochen Ruhewarten neue Herausforderungen auf sie, denn vom Festland kommt keinNachschub an Geld und Lebensmitteln mehr. Auch die Abwesenheit vonSheriff Dan (Richard Dormer) und dessen Stellvertreter Eric (BjörnHlynur Haraldsson) schwächt die kleine Gemeinde. Ausgerechnet jetztpassiert erneut ein mysteriöser Todesfall, der die Gemeinschaft voreine harte Probe stellt."Willkommen zurück in 'Fortitude'"', wünscht Peter Schulz, SeniorVice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. "Dieherausragende Eigenproduktion von Sky fasziniert auch in der zweitenStaffel mit vielen Schockeffekten, Überraschungen, einerwendungsreichen Story und vielen neuen Rätseln. HochkarätigeNeuzugänge wie Dennis Quaid, Michelle Fairley und Parminder Nagrabereichern die exzellente Besetzung um Sofie Gråbøl und RichardDormer."Die außergewöhnliche Thrillerserie vor arktischer Kulisse ist eineProduktion von Fifty Fathoms ("Marvellous"), koproduziert von Pivot.Gefilmt wurde in Island und Großbritannien.Facts:Originaltitel: "Fortitude", Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 60Minuten, GB 2016. Drehbuch und Showrunner: Simon Donald. AusführendeProduzenten: Faye Dorn, Patrick Spence. Produzenten: Trevor Hopkins,Susie Liggat. Regisseur: Kieron Hawkes. Darsteller: Sofie Gråbøl,Dennis Quaid, Michelle Fairley, Parminder Nagra, Richard Dormer,Björn Hlynur Haraldsson, Robert Sheehan, Mia Jexen, Alexandra Moen,Sienna Guillory, Luke Treadaway.Ausstrahlungstermine:Staffel eins: verfügbar auf Sky Box Sets über Sky On Demand, SkyGo und Sky Ticket sowie ab 14.2.2017 werktags um 19.00 Uhr auf SkyAtlantic HD. Staffel eins: verfügbar auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie ab 14.2.2017 werktags um 19.00 Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffel zwei: Ab 26.1.2016, alle 10 Episoden der 2. Staffel in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie ab 28.2.2017 immer dienstags, 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völligflexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service- mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten vonSky.Über Sky On Demand:Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohneZusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: TausendeInhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und SkyEigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreicheKindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die BundesligaCollection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kundenlediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden -per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf aufihrer Fernbedienung drücken. Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien. 