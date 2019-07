Zurich übernimmt Berliner Insurtech dentolo (FOTO)

Bonn (ots) -- Erwerb stärkt die strategische Weiterentwicklung der ZurichDirektversicherungstochter DA Direkt- DA Direkt geht mit Zahnzusatzversicherung in die OffensiveDie Zurich Gruppe Deutschland hat das Berliner Insurtech dentoloDeutschland GmbH übernommen. Mit dem Erwerb stärkt die Zurich GruppeDeutschland ihren Direktversicherer DA Direkt bei dem vorgesehenenEinstieg in das Geschäft mit Zahnzusatzversicherungen. Zurichübernimmt 100 Prozent der Anteile an Deutschlands führendemzahnmedizinischen Ökosystem mit einem bundesweiten Netzwerk aus 500Zahnärzten. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigenvereinbart."Im Rahmen der Strategie der Zurich Gruppe Deutschland ist esunser Ziel, die Marke DA Direkt stärker als eigenständige Marke fürKunden zu entwickeln, die ihre Versicherungsbedarfe weitgehend selberund Online-basiert steuern wollen", so Dr. Carsten Schildknecht,Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland. "Mit derAkquisition von dentolo stärken wir die DA Direkt bei ihrer Expansionin das potenzialträchtige Segment der Krankenzusatzversicherungen."DA Direkt geht mit innovativem Angebot in die OffensiveDie Zurich Tochter DA Direkt wird mit der Erweiterung ihres neuenGeschäftsfeldes im Bereich der Zahnzusatzversicherung in dieOffensive gehen. Auf Basis des dentolo Ökosystems werden Kunden nebendem reinen Versicherungsschutz eine umfangreiche Unterstützung rundum ihre Zahnbehandlung erhalten. Dazu gehören auch im Markt neuartigeVergünstigungen bei der Versorgung durch den Zahnarzt des dentoloNetzwerkes. "In dem völlig intransparenten Markt der Zahnmedizinwollen wir den Patienten stärken. Mit dentolo verhelfen wir Kundender DA Direkt zu einer hochwertigen und zugleich besonderspreisgünstigen Absicherung ihrer Zähne", sagt Peter Stockhorst,Vorstandsvorsitzender der DA Direkt.Zugriff auf Qualitätsverbund mit 500 ZahnärztenMit der Übernahme von dentolo hat die DA Direkt Zugriff auf einenQualitätsverbund von 500 Zahnärzten in ganz Deutschland. Zudem wirddie DA Direkt in Kooperation mit dentolo neuartigeVersicherungslösungen und Services anbieten, wie beispielsweiseumfassende Ratgeber-Funktionen, direkte Terminvereinbarung undunkomplizierte Abrechnung. "Wir freuen uns, Teil einer der führendenVersicherungsgruppen in Deutschland geworden zu sein und innovativeAngebote für die Kunden der DA Direkt entwickeln zu können", erklärtPhilipp Krause, Geschäftsführer von dentolo. "Gemeinsam sehen wir inder Zusammenarbeit großes Potenzial für die weitere Skalierungunseres Ökosystems, zum Nutzen aller Teilnehmer - Patienten, Ärzteund Partner - gleichermaßen", ergänzt dentolo Geschäftsführer JulianBenning.Für die DA Direkt wird dentolo als Kooperationspartner agieren.dentolo wird als eigenständige Marke rund um die Zahnmedizinweitergeführt. Weitere Einzelheiten über das zukünftige Angebotwerden zum Marktstart der Versicherungslösungen und Servicesveröffentlicht."Die neue DA Direkt wird ihren Kunden weit mehr anbieten als nureine Versicherung. Wir werden sie noch in diesem Jahr deutlichstärker unterstützen als die etablierten Versicherer. Dafür sehen wirein großes Potenzial im Markt, das wir mit dem Ökosystem von dentolonutzen wollen", so DA Direkt Vorstandsvorsitzender Stockhorst.Über dentolo Deutschland GmbHdentolo wurde 2015 in Berlin gegründet und bietet eine Vielzahlvon Services rund um die Zahnmedizin. Durch das eigene Netzwerk mit500 qualitätsgeprüften Zahnärzten kann dentolo die Kosten- undServicevorteile der engen und transparenten Zusammenarbeit mit denÄrzten unmittelbar an Kunden weitergeben.dentolos Technologieplattform verbindet Patienten, Ärzte undPartner miteinander und bietet neben der besucherstärkstenWissensdatenbank im deutschsprachigen Raum ein Online-Kostentool fürBehandlungsoptionen. Bei einer Behandlung durch einen Zahnarzt desdentolo-Netzwerks werden deutliche Kostenvorteile erzielt. Zudemorganisiert dentolo die Terminvergabe und begleitet Kunden alsPartner an ihrer Seite vor, während und nach der Behandlung mit einerpersönlichen Beratung.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich.de/pressehttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell