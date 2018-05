Zurich schliesst Aktienrückkaufprogramm ab – 1,74 Mio Aktien zurückgekauft

Zürich (awp) - Die Zurich Insurance hat ihr am 11. April 2018 gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Freitag, 18. Mai abgeschlossen. Insgesamt wurden 1,74 Millionen Aktien zum Gesamtbetrag von insgesamt 548,2 Millionen Franken zurückgekauft, schreibt die Zurich am Dienstag in einer Mitteilung.

Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 315,0387 Franken. Am Freitag schlossen die Zurich-Titel auf 314,90 Franken.

Die zurückgekauften Titel sollen vernichtet werden. Der Generalversammlung 2019 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten