Zurich hofft nach Naturkatastrophen auf steigende Preise

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich setzt wegen der zuletzt immensen Schäden durch Naturkatastrophen auf steigende Preise.



"Wir erwarten, dass sich aufgrund der Naturkatastrophen im dritten Quartal die Preisgestaltung über die Geschäftsbereiche hinweg verbessern wird", sagte Finanzvorstand George Quinn am Donnerstag in Zürich anlässlich der Bekanntgabe von Umsatzdaten.

In den ersten neun Monaten kämpften die Schweizer noch mit dem harten Preiswettkampf, der die gesamte Branche vor allem im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen belastet. Bei der Zurich gingen die Prämien in diesem Bereich, der größten Sparte des Konzerns in den ersten neun Monaten um zwei Prozent auf 25,3 Milliarden Dollar zurück.