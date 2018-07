Zurich geht in die Offensive (FOTO)

Bonn (ots) -Die Zurich Gruppe Deutschland nutzt den Wandel in der Branche, ummit Innovationen und einer Stärkung der Marken Zurich und DA Direktim Markt anzugreifen"Die Zurich Gruppe Deutschland hat die Phase derProfitabilisierung und Sanierung des Bestandsgeschäftes erfolgreichabgeschlossen und geht nun gezielt in die Offensive", so Dr. CarstenSchildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland."Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben unser Bestandsgeschäftin den letzten Jahren grundlegend profitabilisiert und in 2017 mit366 Millionen Euro ein hervorragendes Betriebsergebnis eingefahren.Nun starten wir in die nächste Phase und werden auf diesem solidenFundament aufbauend in zwei zentralen strategischen Stoßrichtungen imMarkt angreifen", erklärt Schildknecht.Stärkung sowie Ausbau der Marken und Angebote von Zurich und DADirektDie Zurich Gruppe Deutschland wird die Marken und Angebote vonZurich und DA Direkt stärken und ausbauen. Dazu zählen eine klarePositionierung und gezielte Expansion in potenzialträchtige Segmentesowie die entsprechende Anpassung der jeweiligen Geschäfts- undBetriebsmodelle. "Das Unterscheidungsmerkmal zwischen der MarkeZurich und der Marke DA Direkt ist grundsätzlich keine Frage vonDigital oder Nicht-Digital. Die Marken werden sich in erster Liniedurch die Erfüllung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse -beispielsweise in Bezug auf Beratung und Service - differenzieren",so Schildknecht. Die Marke Zurich wird sich auf das Segment mitberatungs- und serviceorientierten Privat- und Geschäftskundenfokussieren. Dabei soll neben der schon starken Marktposition bei denPrivat- und Industriekunden insbesondere das Geschäft mit kleinen undmittelständischen Geschäftskunden gestärkt werden. Die Marke DADirekt wird im Gegenzug bei Kunden geschärft, die besonderen Wertdarauf legen, ihre Versicherungsgeschäfte weitgehend selbst zusteuern.Mit Innovationen neue Wachstumsquellen erschließen undEffizienzpotentiale hebenDie zweite strategische Stoßrichtung umfasst die systematischeEntwicklung und Nutzung von Innovationen, um neue Wachstumsquellen zuerschließen und weitere Effizienzpotenziale zu heben. Dazu zählt dieKonzentration auf wachstumsstarke Megatrends, beispielsweise in denBereichen Mobilität, Smart-Home und New Life. Hier sollen, gemeinsammit strategischen Partnern, neue Kundenbedürfnisse adressiert undinnovative Absicherungslösungen entwickelt werden.Auf der Effizienzseite werden die Verschlankung von Prozessensowie deren konsequente Digitalisierung vorangetrieben. Dazu zählenauch der Ausbau einer agilen IT sowie die noch stärkereImplementierung von künstlicher Intelligenz (KI). "Wir haben invielen Bereichen bereits Strukturen und eine Kultur geschaffen, wowir agil und innovativ wie Start-ups sind. Auf diesem Weg sehen wiruns als einer der innovativen Vorreiter der Branche. Diesen Kurswerden wir konsequent weiterverfolgen", erläutert Schildknecht.Führungsteam der Zurich Gruppe Deutschland für strategischeNeuausrichtung verstärktDie Umsetzung der strategischen Maßnahmen wird von Veränderungenim Vorstand und Executive Committee der Zurich Gruppe Deutschlandflankiert:Zum 1. November 2018 wird Dorothée Appel (50) die Zurich GruppeDeutschland als neuer Chief Information & Digital Officer verstärkenund nach Vorliegen der Zustimmung der relevanten Gremien und derFreigabe durch die Aufsichtsbehörde künftig das neu geschaffeneVorstandsressort "IT & Digital" verantworten. Dorothée Appelstudierte Informatik an der Technischen Universität Karlsruhe underwarb einen MBA an der Wake Forest Babcock School of Management,North Carolina. Sie verfügt über umfassende Fach- undFührungserfahrungen im Bereich IT, unter anderem bei Microsoft, AXAAssistance und BMW Group. Dorothée Appel kommt von der ING Bank N.V.,bei der sie derzeit als Chief Operating Officer (COO) IT tätig ist.Als Chief Information & Digital Officer übernimmt sie dieumfangreiche IT-Transformations- und Digitalisierungsagenda von Dr.Klaus Endres (42), derzeit Chief Operating Officer, der dasUnternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September 2018 verlässt, umsich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die kundennahenOperations-Bereiche werden mit der Schadensbearbeitung zumerweiterten Vorstandsbereich Operations & Claims zusammengefasst,welcher von Horst Nussbaumer (54) als Chief Operations & ClaimsOfficer ab 1. November 2018 geleitet wird. Bis dahin wird HorstNussbaumer die Ressorts Operations und Claims in ihrer heutigenAufstellung übergangsweise leiten.Ebenfalls neu ins Executive Committee der Zurich GruppeDeutschland kommt Peter Stockhorst (52). Als Vorstandsvorsitzenderder DA Direkt tritt er zum 1. August 2018 die Nachfolge von NorbertWulff (60) an. Nobert Wulff steht seit 2003 an der Spitze der DADirekt und wird das Unternehmen in den Ruhestand verlassen. PeterStockhorst kommt von den Ergo Direkt, deren Vorstandsvorsitz er seit2016 innehatte. Stockhorst hat über viele Jahre den deutschenDirektversicherungsmarkt geprägt, zuvor als langjähriger CEO derCosmosDirekt Versicherungen. Als Mitglied des Executive Committeeswird er nun seine herausragenden Kenntnisse und Führungserfahrungenim Direktmarkt und insbesondere im Online-Geschäft in die ZurichGruppe Deutschland einbringen.Im Zuge der Veränderungen innerhalb der Zurich Gruppe Deutschlandhat sich Christine Theodorovics (50), seit 2016 VorstandBank/Partner, entschlossen, die Zurich Gruppe Deutschland zuverlassen, um sich innerhalb oder außerhalb von Zurich beruflich neuzu orientieren. Bis die Nachfolge geregelt ist, wird dasVorstandsressort interimistisch von Vorstandschef Dr. CarstenSchildknecht geleitet."Die Zurich Gruppe Deutschland ist in einer hervorragendenAusgangslage, um den radikalen Wandel der Versicherungsbranche zumAngriff zu nutzen und in die Offensive zu gehen: Wir haben unsereHausaufgaben gemacht und verfügen über eine sehr starke Marke undPositionierung, die für Vertrauen und Solidität sowie für exzellenteBeratung und Service steht. Wir besitzen eine optimaleAusgangsposition, um einerseits innovativ und agil und andererseitsstark und groß genug zu sein, die Veränderungen erfolgreichanzugehen. Das nun verstärkte Executive und Management Committee wirdunsere Strategie engagiert und konsequent umsetzen", so CarstenSchildknecht."Im Namen des gesamten Vorstandes und Führungsteams gilt meinherzlicher Dank Christine Theodorovics, Dr. Klaus Endres und NorbertWulff für ihr Engagement für die Zurich Gruppe Deutschland und ihreLoyalität. Gemeinsam mit ihnen haben wir viel bewegt und erreicht.Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für denweiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Gleichzeitig freue ichmich auf die Zusammenarbeit mit Dorothée Appel und Peter Stockhorstund heiße sie im Namen des Vorstands und Executive Committeesherzlich willkommen an Bord der Zurich Gruppe Deutschland. HorstNussbaumer danke ich für die interimistische Übernahme derzusätzlichen Verantwortung."Ausblick: Pressekonferenz am 25. September 2018Die Details zur weiterentwickelten Strategie sowie die künftigeUnternehmensstruktur der Zurich Gruppe Deutschland wird im Rahmeneiner Pressekonferenz am 25. September 2018 um 10:30 Uhr in der neuenZurich Direktion Frankfurt am Main vorgestellt. Einladungen an dieMedienvertreter folgen. Akkreditierungen sind jedoch bereits jetztunter media@zurich.de oder 0228/2682725 möglich.Downloadmaterial zu dieser Meldung erhalten Sie unterwww.newsroom.zurich.dePressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell