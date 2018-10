Zurich entwickelt neue Hausratversicherung für Erstis und WG-Bewohner (FOTO)

Bonn (ots) -Passend zum Studienbeginn hat Zurich die Initiative "Protect YourStuff" und damit eine einfache Methode zur Identifizierung undschnellen Absicherung von Lieblingsdingen im Haushalt junger Menschenentwickelt. Schließlich besitzen in Deutschland rund 65 Prozent derGeneration-Y laut einer YouGov Studie keinen Hausratschutz. Grunddafür ist meist das fehlende Verständnis für die Hausratversicherungsowie ein geringes Bewusstsein der jungen Generation für den Wert deseigenen Hab und Guts. Mit "Protect Your Stuff" der ZurichVersicherung erhalten besonders junge Leute eine Möglichkeitindividuell, flexibel und einfach ihr Hab und Gut abzusichern - wiees ihnen gefällt.Mit "Protect Your Stuff" Bewusstsein schaffen und aufklärenZiel der neuen Initiative, die im hauseignen Innovations-Labor dem"GenY-Champion" entstand, ist es das Bewusstsein für Wertsachen inden eigenen vier Wänden zu verbessern und über Hausrat aufzuklären.Anhand einer virtuellen Wohnung, können junge Menschen online ihreneigenen Hausrat nachbauen und damit dessen Wert schätzen: MitSchiebereglern lässt sich so der Wert von Lieblingsstücken undBesitztümern, wie Möbeln, Elektrogeräten und Freizeitgerätenindividuell festlegen. Jungkunden finden mit diesem Tool einegeführte Lösung, die den eigenen Versicherungsbedarf detailliertaufschlüsselt und gleichzeitig einen schnellen und unkompliziertenOnlineabschluss der neuen Hausratversicherung in nur drei Klicksermöglicht.Flexible Deckung und AbsicherungshöheDie neue Zurich Hausratversicherung "Protect Your Stuff" bietetinsgesamt zwei Deckungsvarianten und damit flexibleAbsicherungsmöglichkeiten für verschieden Wohntypen an: VarianteSMALL (Versicherungssumme 7.500 EUR) und Variante MEDIUM(Versicherungssumme von 15.000 EUR) werden dabei ergänzt durch denZurich Privatschutz (unbegrenzte Deckungssumme), sollten Kunden einehöhere Deckung wünschen. Damit ist "Protect Your Stuff" vor allem fürjunge Kunden, die in WGs leben konzipiert und personengebunden. Fürsie bietet "Protect Your Stuff" ortsungebundenen Schutz: Die Höhe desBeitrags und Versicherungsschutzes sind unabhängig vom Wohnort undAnzahl der Quadratmeter. Auch während eines Auslandsaufenthalts, wieeinem Auslandssemester oder -praktikum schützt "Protect Your Stuff"die eigenen Lieblingsstücke weltweit - und das 180 Tage lang. Dieflexible Kündigungsmöglichkeit (Mindestlaufzeit von 6 Monaten) bietetJungkunden die Freiheit über ihren Versicherungsschutz individuell zuentscheiden."Wir wollen Kunden in ihrer Lebenswelt und ihrem Alltagbestätigen. Daher unterstützt die Hausratversicherung 'Protect YourStuff' einen flexiblen und individuellen Lebensstil, während wir mitdem Online-Konfigurator auch über das Thema Hausrat aufklären", soDr. Alexander Bernert, Head of Innovation und Market Management derZurich Gruppe Deutschland. Das Produkt ist ab dem 01. Oktober 2018online erhältlich.Preisgekrönt: "Protect Your Stuff" erhält Innovationspreis derAssekuranzBereits vor der Markteinführung wurde die neue Zurich Initiative"Protect Your Stuff", bestehend aus einer Hausrat-Sammelversicherungsowie entsprechendem Online-Konfigurator, mit dem Innovationspreisder Assekuranz ausgezeichnet.Weitere Informationen zu "Protect Your Stuff" finden Sie online(www.zurich.de/jungehausrat)Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell