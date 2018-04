Zurich baut mit Zukauf das Lebensversicherungsgeschäft in Chile aus

Zürich (awp) - Die Zurich Insurance Group kauft in Chile zu. Der Versicherer übernimmt über ihre chilenische Tochter Chilena Consolidada von Finanzdienstleister EuroAmerica die Gruppen- und Einzellebensversicherungen sowie das Geschäft mit Sparprodukten, wie die Zurich bereits am vergangenen Freitagabend vor Ort bekanntgegeben hat und nun auch hierzulande mitteilt. Der Kaufpreis wird in Medienberichten mit gut 150 Millionen US-Dollar beziffert.

Mit dem Zukauf, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten