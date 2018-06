Zurich Versicherung: Mitarbeiter zeigen soziales Engagement

Bonn (ots) - In der Woche des ehrenamtlichen Engagements vom 4.bis 6. Juni 2018 übernehmen Mitarbeitende der Zurich GruppeDeutschland mit ganz unterschiedlichen Projekten als "Helfende Hände"Verantwortung und unterstützen soziale Maßnahmen an denDirektionsstandorten Bonn, Köln und Rhein-Main in Frankfurt. Auch dieMitarbeitenden der Tochtergesellschaft Real Garant Versicherung AGbeteiligen sich. Bereits seit 2012 verfolgen Mitarbeitende der ZurichVersicherung in Deutschland immer wieder das Ziel "Selbst zupackenund Menschen helfen."Gemeinsam mit dem Management werden beispielsweiseJugendeinrichtungen renoviert, Ausflüge mit Kindern von Förderschulensowie Spielplatzinstandsetzungen organisiert. "Die Initiativen vonunseren Mitarbeitenden haben eine Gemeinsamkeit: Sie setzen auf dieBegegnung von Menschen nicht nur in der Woche des sozialenEngagements", erklärt Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender derZurich Gruppe in Deutschland. Deutschlandweit haben sich imvergangenen Jahr über 1.300 Zurich Beschäftigte engagiert. Darüberhinaus kamen aus Mitarbeiteraktionen insgesamt rund 22.000 Euro anSpendengeldern sozialen Einrichtungen zugute.Den Blickwinkel tauschen"Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichgerne für den guten Zweck engagieren", erklärt Carsten Schildknecht,Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe in Deutschland. "In denvergangenen Jahren konnten regelmäßige Unterstützungen für bestimmtesoziale Einrichtungen in der Nähe unserer Standorte realisiertwerden. Über die sozialen Projekte gewinnen viele Beschäftigte einenneuen Blickwinkel für die Bedarfe in unserer Gesellschaft. Und Helfentut nicht nur Gutes tut, sondern macht auch Spaß."Das ganze Jahr über engagiertAuch nach der "Woche des sozialen Engagements" geht dietatkräftige Unterstützung bei Zurich weiter. Zum siebten Mal in Folgewerden am 24. August wieder viele tatkräftige Helferinnen und Helferwährend des Sommerfestes im Monikahaus in Frankfurt am Main dieeinzelnen Versorgungs- und Aktionsstände unterstützen. DasFamilienzentrum Monikahaus des Sozialdienstes katholischer Frauene.V. Frankfurt bietet unter einem Dach vielfältige, miteinandervernetzte Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien an. Mit einemumfassenden Betreuungs-, Bildungs- und Beratungsangebot unterstütztes Eltern im Alltag und bei der Erziehung ihrer Kinder. JederRatsuchende erhält so eine bedarfsorientierte und passgenaueUnterstützung. "Schritt für Schritt - Hand in Hand" - auf derGrundlage einer vertrauensvollen Beziehung begleiten haupt- undehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Familien in ihremLeben."Helfende Hände" golfen für den guten ZweckAm Samstag, den 15. September 2018, veranstaltet Zurich ebenfallszum siebten Mal in Folge ein Benefiz-Golf-Turnier. Austragungsort istder 18-Loch Kurs des Golf Course Bonn in St. Augustin-Niederberg.Teilnehmer sind Zurich Mitarbeiter, deren Freunde sowie Pensionäreund Geschäftspartner. 20 Euro des Startgeldes sowie freiwilligeSpenden an den Verpflegungsstationen gehen an die Organisation BunterKreis Rheinland e. V. in Bonn/Bad Neuenahr."Die gesellschaftliche und soziale Verantwortung ist ein wichtigesHandlungsfeld für unser Unternehmen. Als fester Bestandteil unsererUnternehmenskultur wird diese Verantwortung von unseren Mitarbeiternmit Leben gefüllt. Damit einhergehend sensibilisieren und motivierenwir unsere Mitarbeiter, selbst einen Beitrag für den guten Zweck zuleisten und sich persönlich ehrenamtlich zu engagieren. Im Rahmen desso genannten "Community Tages" werden die Mitarbeiter von ihrerArbeitszeit freigestellt, um sich in gemeinnützigen, jugendförderndenoder gemeinschaftsfördernden Projekten zu engagieren", sagt CarstenSchildknecht, Vorstandsvorsitzender Zurich Gruppe Deutschland.Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigenZurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2017) von über 5,5Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 48 Milliarden EUR undrund 4.900 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungenim Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Siebietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. IndividuelleKundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an ersterStelle.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich.de/pressehttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell