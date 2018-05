Zurich Insurance wächst vor allem im Neugeschäft der Lebensversicherung

Zürich (awp) - Die Zurich Insurance Group hat im ersten Quartal 2018 an Volumen zugelegt, wobei dies insbesondere in der Lebensparte gelang. In der Nichtlebensparte zeichnet sich derweil ein anhaltender Anstieg der Tarife ab. Gleichzeitig sieht sich der Versicherer mit dem auf drei Jahre ausgelegten und bis 2019 laufenden Strategieprogramm auf Kurs.

Im grössten Geschäftsteil, der Schaden­ und Unfallversicherung (P&C), wuchsen die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten