Die Zurich Insurance Group rechnet mit weiter steigenden Erträgen!

Zurich hatte ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Der Betriebsgewinn, den der Versicherer mit der konzerneigenen Messgröße BOP (Business Operating Profit) ausweist, ist um 55% auf 4,5 Mrd $ gestiegen. Unterm Strich stieg der Gewinn um 74% auf 3,2 Mrd $. Die Einnahmen stagnierten allerdings bei rund 48 Mrd $. Alle Geschäftsbereiche haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Das Schadenversicherungsgeschäft (General Insurance) hat sich solide entwickelt. Zurich rechnet mit weiter steigenden Erträgen, da der Fokus auf Effizienz im Underwriting beibehalten wird.

Durch gezielte Übernahmen konnten neue Kundensegmente und Produkte erschlossen werden

Der BOP stieg um 182% auf 2,4 Mrd $ und spiegelt das verbesserte versicherungstechnische Ergebnis in allen Regionen wider. Das Lebensversicherungsgeschäft (Global Life) konnte das Wachstum fortsetzen und den BOP um 3% steigern. Getragen wurde das Ergebnis durch die Steigerungen im opera

tiven Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Der BOP von Farmers stieg infolge der starken Leistung von Farmers Management Services um 7%. Im vergangenen Jahr hat Zurich sein Geschäft weiter gestärkt.

Durch gezielte Übernahmen konnten neue Kundensegmente und Produkte in Märkten erschlossen werden, in denen die Zurich bereits stark ist und noch weiter wachsen will. In den USA, einem der Schlüsselmärkte der Gruppe, wurde ein Agrarversicherer übernommen. Damit konnte die dortige Position gefestigt werden. 2016 war ein Jahr des Übergangs. Zukünftig werden die 3 Sparten für einen ausgewogenen Ertragsmix sorgen

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.