Zurich Insurance Group: Lebensversicherer mit Top-Dividende!

ein solides Unternehmen, das darüber hinaus eine satte Dividende in Höhe von aktuell rund 5,8% ausschüttet – davon träumen viele Investoren. Bei unseren Recherchen fallen uns immer wieder Firmen auf, die entweder gut aufgestellt sind, aber dafür kaum ausschütten oder aber die Unternehmen sind als Dividendenzahler bekannt, haben aber wenig Zukunft. Ganz anders ist das bei der Zurich Insurance Group.

Das Geschäft mit Lebensversicherungen läuft solide und auch sonst steht es um das Unternehmen gut. Zwar müssen auch Versicherer sich auf die Zukunft einstellen, doch sind wir optimistisch. Warum? Das lesen Sie in unserer Analyse! Doch nun erst einmal zum Unternehmen. Zurich Insurance Group entstand 1998 aus der Fusion von Zurich Versicherung und der Geschäftseinheit Finanzdienste des britischen Konzerns B.A.T. Industries. Das Unternehmen operiert hauptsächlich in Nordamerika und Europa, aber auch in Wachstumsmärkten wie Asien und anderen Schlüsselländern, weltweit insgesamt in über 170 Ländern.

Top-Geschäft mit Lebensversicherungen

Zurich musste in Großbritannien seine Reserven in der Schaden- und Unfallversicherung erhöhen, nachdem die britische Regierung den Diskontsatz zur Berechnung von Personenschaden- und Unfallforderungen verändert hatte. Dadurch wurde die konzerneigene Messgröße BOP (Business Operating Profit) im 1. Halbjahr mit 289 Mio $ belastet und stagnierte bei 2,17 Mrd $. Ohne diese Gesetzesänderung wäre der BOP um 14% gestiegen.

Der Schaden- Kosten-Satz (Combined Ratio) verschlechterte sich wegen des Sondereffekts um 1,4 Prozentpunkte auf 99,5%. Die Kosten für Naturkatastrophen waren etwas höher als üblicherweise in dieser Jahreszeit, sie fielen allerdings um 100 Mio $ geringer aus als vor einem Jahr. Die Bruttoprämien sanken um 3% auf 25,2 Mrd $.

Dabei wirkte sich aus, dass der Konzern Geschäfte in Südafrika, Marokko, im Nahen Osten und Taiwan aufgegeben hatte. Im Lebensversicherungsgeschäft klingelten die Kassen. Obwohl die Bruttoprämien sanken, stieg der BOP der Sparte markant um 16%. Zum Anstieg haben alle Segmente beigetragen.

Mehr als solide: Zurich

Zurich ist weiter auf Sparkurs. Zwar wurde der geplante Abbau von 8.000 Stellen aufgehoben. Dennoch kommt es am Hauptsitz im Zuge einer Neuorganisation zu Entlassungen. Davon betroffen sind Funktionen im Bereich Finanzen und Controlling. Insgesamt sollen bis Ende 2019 1,5 Mrd $ eingespart werden. Davon wurden bis Ende Juni 550 Mio $ erreicht.

Der Hebel wurde insbesondere bei der IT und Verträgen mit Lieferanten angesetzt. Auf Sicht von 6 bis 12 Monaten erwarten wir eine durchschnittliche Kursentwicklung. Gepaart mit der attraktiven Dividende kann die Aktie von Zurich ein solides Fundament im Depot sein.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.