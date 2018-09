Zurich Insurance Group Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Die Zurich präsentierte solide Zahlen für das 1. Halbjahr. In nahezu allen Geschäftsbereichen und Regionen konnte Wachstum verzeichnet werden. Die Prämieneinnahmen legten um 2,6% auf 27,1 Mrd $ zu. Obwohl das Investmenteinkommen deutlich niedriger ausfiel gelang es Zurich, den Gewinn pro Aktie um 20,1% auf 11,97 $ zu steigern. Das liegt unter anderem an dem Aktienrückkaufprogramm, das am 11. April gestartet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.