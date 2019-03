Zurich InsuranceWohin geht die Reise, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zurich Insurance, die im Segment "Mehrspartenversicherung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.03.2019, 08:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 332,85 EUR.

Wie Zurich Insurance derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Zurich Insurance liegt mit einem Wert von 13,07 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 13,16. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Zurich Insurance-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zurich Insurance vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 329,21 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (333 EUR) ausgehend um -1,14 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Zurich Insurance von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Zurich Insurance hat mit einer Dividendenrendite von 5,83 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt +2,8. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Zurich Insurance-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.