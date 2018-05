Zurich Gruppe Deutschland mit starkem Ergebnis in 2017 (FOTO)

Bonn (ots) -- Betriebsergebnis steigt um +16,6 Prozent auf 366 Millionen Euro- Summe der Kapitalanlagen steigt um +2,2 Prozent auf 48Milliarden Euro- Lebensversicherung mit solider Solvenzquote von 186 Prozent- Neue IT Infrastruktur als Basis für neueSachversicherungs-Produktlinie "PrivatSchutz"- Fokus auf Innovationskultur und agilen Arbeitsweisen"Die Zurich Gruppe Deutschland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr2017 ein hervorragendes Betriebsergebnis erwirtschaftet und kann einesehr solide finanzielle Basis vorweisen. Wir haben unser Underwritingoptimiert und Effizienzmaßnahmen erfolgreich durchgeführt. Uns ist esgelungen, die Kostenbasis zu reduzieren und gleichzeitig in einevollständig neue IT zu investieren. Sie bildet die technischeGrundlage für zahlreiche Innovationen, die wir auf den Weg gebrachthaben und werden, um die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern undzu Marktwachstum zurückzukehren", so Dr. Carsten Schildknecht, seit1. Februar 2018 Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.Betriebsergebnis deutlich über Plan"Insgesamt war die Ergebnisentwicklung in 2017 sehr erfreulich.Zurich rüstet sich für die Zukunft und investierte im vergangenenJahr massiv in zukunftsfähige IT-Systeme, Technologien und neueProdukte, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen besser Rechnungzu tragen. Gleichzeitig stieg der BOP (Business Operating Profit)gegenüber dem Vorjahr um 52 Millionen Euro auf 366 Millionen Euro (+16,6 Prozent). Damit schloss das Betriebsergebnis deutlich über demVorjahresergebnis sowie über dem Planwert ab - selbst unterBerücksichtigung von Einmaleffekten", so Schildknecht. "Wir habenhier unsere Hausaufgaben gemacht und Zurich in Deutschland zurück zueiner hohen Profitabilität gebracht. Das war auch ein speziellerFokus im vergangenen Geschäftsjahr."Schaden-/Kostenquote signifikant verbessertAuch bei der Schaden-/Kostenentwicklung war die Zurich GruppeDeutschland im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich. Die kombinierteSchaden- /Kostenquote konnte im Nicht-Leben-Geschäft (Retail CombinedRatio) deutlich auf 95,4 Prozent gesenkt werden. Im Jahr 2016 lag siebei 100,4 Prozent. "Unsere Anstrengungen zur Verbesserung derSchadenquote durch ein ertragsorientiertes Underwriting undSchadenmanagement sowie zur Steigerung der Kosteneffizienz haben imvergangenen Jahr Wirkung gezeigt", erläutert Dr. CarstenSchildknecht. "Diesen Weg werden wir entschlossen fortsetzen."Solide Solvenzquote; Beitragseinnahmen unter VorjahresniveauDie gebuchten Bruttobeiträge lagen im Geschäftsjahr 2017 bei 5,5Milliarden Euro. Damit lag das Beitragsvolumen 7,2 Prozent unter demdes Jahres 2016 (5,9 Milliarden Euro). Im Nicht-Leben Segment betrugder Rückgang 5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro (2016: 2,4 MilliardenEuro) und war zum Teil die Folge von Maßnahmen zur Steigerung derProfitabilität. "Die erst zum Jahresende sukzessiv eingeführte neuePrivatSchutz Produktlinie konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr nochkeine Trendwende bei den Beitragseinnahmen herbeiführen", soSchildknecht. Die Zurich PrivatSchutz Produktlinie baut auf der neuenZurich IT Infrastruktur auf und ersetzt als zentrales Angebot fürPrivatkunden das bisherige Bündelprodukt "MultiPlus". ImLeben-Segment gingen die gebuchten Bruttobeiträge im Vergleich zumVorjahr um 8,7 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zurück (2016: 3,5Milliarden Euro). Der Grund hierfür lag unter anderem inablaufbedingten Abgängen in der Lebensversicherung sowie im geplantenweitgehenden Verzicht auf Einmalbeitragsgeschäft.Die Summe der Kapitalanlagen stieg um 2,2% auf 48 Milliarden Euro(2016: 347 Milliarden Euro). Die Solvenzquote der Zurich DeutscherHerold Lebensversicherungs AG betrug zum 31.12.2017 solide186 Prozent(ohne Übergangsmaßnahmen / Transitional Measures); das Unternehmenbesitzt ein A1 Rating mit stabilem Ausblick (Moody's).Ausbau strategischer PartnerschaftenDas Jahr 2017 war vom weiteren erfolgreichen Ausbau strategischerPartnerschaften geprägt. "Zurich verfügt über einen leistungsfähigen,kompetenten und engagierten Vertrieb und über starke und erfahrenePartner", so Schildknecht. "Wir setzen auf eine vertrauensvolleZusammenarbeit mit Top-Partnern, mit denen wir den gemeinsamen Willenteilen, Innovationen im Interesse unserer Kunden erfolgreichvoranzutreiben"."Einer der wichtigen Zukunftszweige, auf die wir uns strategischfokussieren, sind Mobilitäts-Ökosysteme. Sie haben höchste Relevanzfür die Kundenbedürfnisse der Zukunft. Entsprechend sind wir hierauch an weiteren zukunftsweisenden Kooperationen interessiert", soSchildknecht. Die Zurich Gruppe Deutschland hat im vergangenen Jahrbereits eine neue Kooperation mit Porsche im Bereich derKurzzeitversicherungen gestartet. "Mit Porsche Shield geht Zurichneue Wege in der Kundenorientierung: Für den Kunden ist der spezielleVersicherungsschutz immer dann verfügbar, wenn er ihn konkretbenötigt - und nur so lange er ihn braucht", erläutert CarstenSchildknecht. Die Versicherungslösung hat Zurich in besonders kurzerZeit durch agiles Projektmanagement zur Marktreife entwickelt.Ebenfalls 2017 eingeleitet wurde die Partnerschaft mit Europasgrößtem Vielflieger- und Prämienprogramm Miles & More. "DiesePartnerschaft zahlt auf unsere strategischen Ziele ein: Wir wollennicht nur kundenorientiert handeln und innovative Wege gehen, sondernauch ganzheitliche Lösungsansätze für unsere Kunden anbieten undausbauen", so Schildknecht.Auch beim Ausbau im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge nahmZurich 2017 Fahrt auf. Die Partnerschaft mit der Talanx im Rahmen desKonsortiums "Die Deutsche Betriebsrente", das im Februar 2018 an denStart ging, wurde bereits im vergangenen Jahr aufgegleist. Mit "DieDeutsche Betriebsrente" bieten Talanx und Zurich eine neukonzipierte Konsortiallösung im Sozialpartnermodell an. "Ziel ist es,zukünftig mehr Arbeitnehmern zu einer Betriebsrente zu verhelfen undso den Bürgern in Deutschland einen gesicherten Lebensabend zuermöglichen", so Schildknecht.Vorreiter bei Agilität und Innovationen"Die Branche befindet sich in einem epochalen Umbruch, aus dem wirals Gewinner hervorgehen werden", so Schildknecht. Dazu hat Zurichbereits früh die Weichen als Vorreiter bei Agilität und Innovationengestellt: 2016 wurde mit dem ersten InsurHack® ein Hackathon speziellfür die Versicherungsindustrie etabliert und 2017 erfolgreichwiederholt. "Wir haben für den InsurHack im KölnerRheinEnergie-Stadion unsere API Schnittstelle für Coder undEntwickler aus aller Welt geöffnet. Unser Ziel war im Rahmen desInsurHack® Innovationen zu befördern, die innerhalb von 48 Stunden zulauffähigen Prototypen entwickelt wurden. Das ist uns auch sehr gutgelungen und hat viele Impulse geliefert", so Schildknecht. Zudem hatdas Zurich Engagement im Kölner Gründerzentrum Startplatz sowie imInsurLab Germany dazu beigetragen, dass der Austausch zwischen Zurichund StartUps im vergangenen Jahr weiter intensiviert werden konnte."Auch agile Arbeitsweisen hat Zurich schon früh im Unternehmenetabliert. Dazu haben wir unternehmensintern eigene agileInnovationsteams gegründet, die ähnlich wie Start-Ups arbeiten."Diese interdisziplinären Teams schaffen Räume, in denen mandisruptiv denken und experimentieren kann und soll, und in denen derNährboden für zukünftiges Wachstum gelegt wird", erläutertSchildknecht. "Die Aufgabe der Innovationsteams, ist es zu schauen,wie unsere Kunden Zurich als Versicherer entlang der verschiedenenBerührungspunkte erleben. Mithilfe der klassischen Persona- undDesign Thinking-Ansätze wird untersucht, was Kunden wirklich wollenbeziehungsweise brauchen. Künftig werden wir unser Augenmerk nochstärker darauf lenken, dass wir die in den agilen Teams entwickeltenInnovationen noch konsequenter zum Nutzen unserer Kunden an den Marktbringen", so Schildknecht.Um Design Thinking Ansätze auch in der breiteren Mitarbeiterschaftzu etablieren wurden allein im vergangenen Jahr bereits über 200Zurich Mitarbeitende vom Unternehmen zu "Innovation Expeditions" nachBerlin eingeladen. Ziel dabei ist es, mit Start-Ups in denErfahrungsaustausch zu treten und agile Arbeitsweisen kennenzulernen,die dann sukzessive in den beruflichen Alltag bei Zurich Eingangfinden sollen.Direktionsstandorte Köln und Frankfurt werden gestärktDie angekündigte Stärkung der Zurich Direktionsstandorte amVersicherungsstandort Köln und der Finanzmetropole Frankfurt nahm imGeschäftsjahr Fahrt auf. Mit dem Bezug der neuen Gebäude wird dasUnternehmen die Zahl der deutschen Direktionsstandorte von ehemalsfünf auf künftig zwei hochmoderne Bürostandorte reduzieren. DerGrundstein für die neue Direktion in der Versicherungshochburg Kölnwurde im Juni 2017 gelegt. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes inKöln-Deutz ist für 2019 vorgesehen. Hier werden die ZurichMitarbeiter aus den bisherigen Direktionen Köln und Bonn ab Herbst2019 gemeinsam in eine hochmoderne Arbeitsumgebung einziehen.Ebenfalls im vergangenen Jahr starteten die Bauarbeiten für dieNeugestaltung der Zurich Direktion in Frankfurt; der Einzug in dasGebäude Pollux im Herzen der Finanzmetropole am Main erfolgteplanmäßig bereits im März diesen Jahres. Am neuen Standort inFrankfurt wurden die Zurich Direktionen Frankfurt, Wiesbaden undOberursel (bisheriger Sitz der DA direkt) zusammengeführt. CarstenSchildknecht: "Die Konzentration auf künftig zwei hochmoderne undattraktive Direktionsstandorte wird den Austausch untereinander undden Dialog zwischen den Mitarbeitenden begünstigen. Beide Standortein Frankfurt und Köln wurden unter modernsten Aspekten und unterengem Einbezug unserer Mitarbeitenden konzipiert und gestaltet. Zudemverfügen Sie über eine hervorragende Infrastruktur und sind mit demICE in weniger als einer Stunde untereinander erreichbar.""In den letzten Jahren und insbesondere in 2017 wurden vielewichtige Themen aufgegleist und das Geschäft nachhaltigprofitabilisiert. In diesem Jahr werden wir auf dieser Basis unsereStrategie stärker auf Wachstum ausrichten und in der Umsetzung weiterbeschleunigen", so Dr. Carsten Schildknecht. "Unser Ziel ist es, denWandel der Versicherungsbranche zum Angriff zu nutzen. Wir wollen mitInnovationen wieder zu signifikantem Wachstum zurückfinden undunseren Marktanteil in Deutschland steigern."Die Weiterentwicklung der Strategie der Zurich Gruppe Deutschlanderfolgt unter enger Einbindung der Partner und Mitarbeitenden. 