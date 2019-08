Zur schnelleren Blockchain-Entwicklung steigt Mindtree bei Hyperledger ein

Experten arbeiten mit Netzwerkkollegen an der Forschung undFörderung von Open-Source-Blockchain-Technologie zusammenWarren, New Jersey and Bangalore, India (ots/PRNewswire) -Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globalesTechnologieserviceunternehmen für den digitalen Wandel, gab seineTeilnahme an Hyperledger bekannt, einer Open-Source-Kollaboration mitdem Ziel, branchenübergreifende Blockchain-Technologien zu fördern.Durch seine Mitgliedschaft kann Mindtree die Entwicklung seinerKapazitäten in Zusammenhang mit Hyperledger fördern und seinenmöglichen Kunden industriespezifische Blockchain-Lösungen anbieten.Das von der Linux Foundation gehostete Hyperledger setzt sich ausmehreren Projekten mit mehreren Interessenvertretern zusammen, zu dem14 Blockchain- und verteilte Ledger-Technologien (Ledger = Hauptbuch)für den Geschäftsbereich gehören. Hyperledger ermöglicht esOrganisationen, transaktionsunterstützende branchenspezifischeAnwendungen, Plattformen und Hardwaresysteme zu bauen, indemverteilte Open-Source-Ledger-Frameworks und Codebasen derUnternehmensklasse geschaffen werden.Mindtree setzt seit 2016 strategisch auf den Blockchain-Bereich,und Hyperledger hat einen entscheidenden Anteil an dieserInvestition. Als Mitglieder haben Experten von Mindtree Zugriff aufSchulungsmaterial, Whitepapers, Gebrauchsmodelle und Lösungen, dieüber das Hyperledger Community-Netz geteilt werden. Zudem wirdMindtree auch Zugang zu dem Talent-Pool bei Hyperledger haben, um einstarkes Team aus Technikern und Architekten mit topaktuellenKenntnissen in der Hyperledger-Technologie zusammenzustellen. Durchden Einstieg bei Hyperledger kann Mindtree die vorhandenenHyperledger Blockchain-basierten Lösungen propagieren oder neueLösungen entwickeln."Unternehmen erkennen den strategischen Wert von Blockchain undwollen sie einsetzen, um einige der aktuellen Prozessbereiche zuüberdenken und futuristische Lösungen zu implementieren. Durch dieseMitgliedschaft sind wir in der Lage, unseren Kunden bei derRealisierung ihrer Vorstellungen bei der Lösungsimplementierung zuhelfen",sagt Madhusudhan KM, Technologieleiter (CTO) von Mindtree. Ersetzt hinzu: "Der Einstieg in die Hyperledger Community ist einweiterer Schritt in den Bemühungen von Mindtree, eine starkeDomänenkompetenz im Bereich der Blockchain-Lösungen für Unternehmenaufzubauen, mit der wir unseren Kunden in den unterschiedlichstenBranchen, wie Einzelhandel, Fertigung, Bankwesen, Versicherungen,Fluggesellschaften und Gastronomieunternehmen, mehr Transparenz,Sicherheit und Nachverfolgung bieten.""Mindtrees große globale Präsenz und laufende Investition in dieWeiterentwicklung von Blockchain-Wissen machen das Unternehmen zueinem idealen Partner in unserer immer stärker werdenden Community",so Brian Behlendorf, Hauptgeschäftsführer von Hyperledger. "Mitbeschleunigter Akzeptanz von Blockchain auf Unternehmensebene werdenFirmen, die aktiv dazu beitragen, dass andere die Technologie für dieProduktion übernehmen, zu einem Kernbestandteil des gesamten Umfelds.Daher begrüßen wir die Arbeit, die Mindtree in dieser Hinsichtleistet."Zu der Hyperledger Community zählen mehr als 270 Organisationen,einschließlich große Technologiekonzerne, Startups, Serviceanbieterund Forscher.Weitere Informationen über Mindtrees Blockchain-Kapazitätenerhalten Sie von: blockchain.coe@mindtree.com.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Technologieberatungs-und Serviceunternehmen, das Global 2000-Unternehmen bei derVerbindung von Wachstum und Flexibilität für den Wettbewerbsvorteilunterstützt. Auf das 1999 "digital gegründete" Unternehmen vertrauenaufgrund unserer fundierten Domänenkenntnisse mehr als 340Unternehmenskunden zum Aufbruch von Silos, zur Deutung digitalerKomplexität und schnelleren Markteinführung neuer Initiativen. Wirschaffen Wege, damit IT sich mit demselben Tempo wie der Betriebbewegen und neu entstehende Technologie und die Effizienz vonContinuous Delivery zur Förderung von geschäftlicher Innovationnutzen kann. Geschäftlich tätig in 17 Ländern wird unser Unternehmenkonstant als einer der besten Arbeitgeber angesehen, was sich täglichin unserer erfolgsorientierten Firmenkultur zeigt, die aus 20.000unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds"besteht.Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind die Marken ihrerjeweiligen Inhaber.Wenden Sie sich für weitere Informationen an:INDIENRahul NagMindtree Ltd+91-9958644228Rahul.Nag@mindtree.comVEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAErik ArvidsonMatter+1-978-518-4542mindtree@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44(0)20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell