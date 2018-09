Zur photokina 2018: Pixum eröffnet Instagram Ausstellung COLOURFUL WORLD in Köln (FOTO)

--------------------------------------------------------------MEHR INFORMATIONENhttp://ots.de/B2uLJw--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Mit der Instagram Ausstellung COLOURFUL WORLD zeigt Pixum abkommenden Donnerstag, den 27. September, ein fotografisches Highlightim Concept Store le.coin in Köln. Fotografie-Begeisterte waren imVorfeld dazu aufgerufen, farbenfrohe Bilder mit dem Hashtag#pixumworld über das Fotonetzwerk Instagram zu teilen. Die bestenEinreichungen werden nun im Rahmen einer sogenanntenPop-up-Ausstellung vier Tage lang präsentiert.Wenn am 27. September um 18 Uhr die Pop-up-Ausstellung COLOURFULWORLD im le.coin in Köln ihre Türen öffnet, wird es bunt imBelgischen Viertel. Mit COLOURFUL WORLD präsentiert Pixum denBesuchern eine Reise durch einzigartige, persönliche und bewegendeAufnahmen. Die gezeigten Motive spiegeln die vielfältigen Facettendes Lebens in leuchtenden Farben wider und schlagen zugleich eineBrücke zwischen dem sozialen Netzwerk Instagram und der realen'Offline-Welt'.Die kostenlose Ausstellung ist von Donnerstag bis Sonntag für dieÖffentlichkeit zugänglich. Am letzten Öffnungstag besteht bis 17 Uhrzudem für alle Besucher die Möglichkeit, die Bilder der Ausstellungfür einen Spendenbetrag zu erwerben. Der Erlös wird von Pixumvollumfänglich an den Kalker Kindermittagstisch e.V. gespendet.Alle täglichen Öffnungszeiten und weiteren Informationen zurAusstellung sowie zur Pixum Eventwoche während der photokina 2018gibt es unter https://www.pixum.de/workshopsPressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell