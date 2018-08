Zur neuen Lage in Äthiopien: Jetzt Chancen nutzen / Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe setzt neue Schwerpunkte (FOTO)

München/Addis Abeba (ots) -Äthiopien befindet sich im Umbruch. In den ersten Monaten nach demAmtsantritt des neuen Premierministers Dr. Abiy Ahmed überschlagensich die positiven Nachrichten aus dem Land am Horn von Afrika. Alssichtbaren Fortschritt kann dabei der Friedensvertrag zwischenÄthiopien und Eritrea bezeichnet werden."Seit in Äthiopien der Premierminister Dr. Abiy Ahmed sein Amtübernommen hat, sind in nahezu allen Lebensbereichen positiveVeränderungen zu spüren. Unabhängig davon, dass es in einigenRegionen immer noch zu ethnisch begründeten Spannungen undAuseinandersetzungen kommt und das Land immer noch in einigenBereichen mit einer fehlenden Nahrungsmittelsicherheit kämpft, hatDr. Abiy den Menschen insgesamt wieder Zuversicht und große Hoffnungfür ein besseres Leben im eigenen Land gegeben. Dieser nunbeschrittene Weg ist richtig und wird Äthiopien weiter voranbringen",sagt Peter Renner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen undzuständig für die Projektarbeit der Organisation in Äthiopien. Rennerweiter: "Auch durch den Friedensvertrag zwischen Äthiopien undEritrea eröffnet sich die einmalige Gelegenheit zu einem nachhaltigenStrukturwandel im Land. Gerade deshalb müssen wir auch in Deutschlandschnellstens aktiv werden. Wir bitten alle gesellschaftlichen,wirtschaftlichen und politischen Verantwortlichen den Menschen inÄthiopien, bei dem eingeschlagenen Weg in eine bessere undselbstbestimmte Zukunft zu helfen."Die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe (www.menschenfuermenschen.de) leistet seit nahezu 37Jahren Hilfe zur Selbstentwicklung. Im Rahmen sogenannterintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen in derzeitzwölf Projektgebieten mit über 700 fest angestellten und fastausschließlich äthiopischen Mitarbeitern. Bislang erhielten rund 6Millionen Kinder, Frauen und Männer in Äthiopien - dank der Arbeitvon Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe - die Chance für ein besseresLeben.Christian Ude: "Entwicklungszusammenarbeit stärken"Auch Christian Ude, Altoberbürgermeister von München undVorsitzender des Stiftungsrates von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe,weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit derEntwicklungszusammenarbeit hin: "Eigentlich müsste gerade jetzt dieUnterstützung von Ländern wie Äthiopien bei uns ganz hoch im Kurssein. Was wäre da möglich, an Selbstentwicklung, an Bildungs- undGesundheitswesen, an Wirtschafts- und Infrastruktur, wenn dieMilliarden, die die Rüstungsindustrie zusätzlich erhalten soll,endlich einer effektiven Entwicklungszusammenarbeit zugutekommenwürden." Ude weiter: "Gerade im Hinblick auf die Fluchtbewegungenmüssten wir in Europa ein vernünftiges und natürliches Interessehaben, Ländern wie Äthiopien zu helfen, dass die Menschen dort auflange Sicht selbständig die Probleme meistern können und einepositive wirtschaftliche Entwicklung nehmen, damit nicht die Fluchtnach Europa die einzige Lebensperspektive ist."Besonders durch den Friedensvertrag mit Eritrea sieht die StiftungMenschen für Menschen eine große Chance für eine weitere, schnellereund friedlichere Entwicklung am Horn von Afrika. "Wir werden unsereArbeit den neuen Gegebenheiten in Äthiopien und Eritrea anpassen undunsere Arbeit und Projekte auf weitere Gebiete ausweiten undverstärkt neue Schwerpunkte setzen, wie beispielsweise die gezieltenMaßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfungsketten",erklärt Menschen für Menschen-Vorstand und Äthiopien-Experte PeterRenner. Geplant ist die stärkere Förderung von sog. Kooperativen,zum Beispiel im Bereich der Honig- oder Ölproduktion, um damit dieeinzelnen Aktivitäten einer Wertschöpfungskette in einer Regionaufzubauen.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.