Zur heutigen Ratifizierung des EU-Vietnam-Freihandelsabkommens erklärt BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann:

Berlin (ots) - "Die Ratifizierung des Freihandelsabkommen zwischen der EU undVietnam durch das Europäische Parlament ist eine gute Nachricht für die Menschensowohl in Europa wie in Vietnam. Es ist das ehrgeizigste Handelsabkommen, dasjemals von der EU mit einem Entwicklungsland ausgehandelt wurde und wird zueiner Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf beiden Seitenführen. Es stellt eine große Chance für europäische Unternehmen dar, die einendeutlich besseren Zugang zu einem starken, aufstrebenden Markt mit fast 100Millionen Menschen bekommen. Das Abkommen eliminiert 99 Prozent aller Zölle aufbeiden Seiten und reduziert nichttarifäre Handelshemmnisse und anderebürokratische Hürden. Zudem enthält es robuste, umfassende und verbindlicheBestimmungen, die auch dazu beitragen werden, einige der Herausforderungen zubewältigen, vor denen Vietnam in Bezug auf Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungennoch steht."

Berlin, 12. Februar 2020