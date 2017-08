München (ots) - Fast 48 Prozent der Unternehmen der bayerischenMetall- und Elektro-Industrie, die nicht selbst Tochter einesausländischen Mutterkonzerns sind, unterhalten einen Standort imAusland. Das melden die bayerischen Metall- undElektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm. "Bayerns M+E Industrie iststark internationalisiert. Das zeigt sich an dem hohen und stetigsteigenden Anteil an Auslandsstandorten, die einen direktenMarktzugang vor Ort erlauben. Der Anteil der dort generiertenWertschöpfung liegt aktuell bei rund 30 Prozent und soll in denkommenden Jahren auf über 35 Prozent ansteigen. Exportiert wird aberauch kräftig: Über 60 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaften dieM+E Unternehmen auf den Auslandsmärkten", betont bayme vbmHauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Mit steigender Unternehmensgröße nimmt das direkteAuslandsengagement zu. So haben über 93 Prozent der Unternehmen mitmehr als 1.000 Beschäftigten einen Auslandsstandort. Bei denUnternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten sind es hingegen nur rund 22Prozent. "Große Unternehmen beschäftigen im Ausland fast doppelt soviele Mitarbeiter wie im Inland", erklärt Brossardt.Die meisten Beschäftigten an den Auslandsstandorten derbayerischen M+E-Unternehmen sind mit gut 58 Prozent innerhalb der EUtätig, fast 14 Prozent allein in den mittel- und osteuropäischenStaaten. Weitere 12 Prozent der ausländischen Arbeitsplätze liegen inden USA, 9 Prozent in China und 4 Prozent in Indien. Insgesamt solldie Beschäftigung in den kommenden drei Jahren im Ausland um 6Prozent steigen. "Besonders kräftig steigt die Beschäftigung in Chinaum 11 Prozent. Überdurchschnittlich zulegen wird sie aber auch inMittel- und Osteuropa mit 10 Prozent sowie in Indien mit 9 Prozent.Unterdurchschnittlich hingegen in den USA mit knapp 4 Prozent und inder EU mit rund 2 Prozent. Im Vereinigten Königreich stagniert dasWachstum hingegen, der Brexit scheint bereits erste Spuren zuhinterlassen", erläutert Brossardt."Markterschließung durch Auslandsstandorte und Exporte sichern deninternationalen Erfolg der bayerischen M+E Industrie. Dieser Erfolgsichert auch die Beschäftigung im Inland", fasst Brossardt zusammen.Kontakt:Tobias Kochta, Tel. 089-551 78-399, E-Mail:tobias.kochta@ibw-bayern.de, www.vbm.de www.baymevbm.de,www.ibw-bayern.deOriginal-Content von: bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber, übermittelt durch news aktuell