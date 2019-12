Hamburg (ots) - In Taiwan wird gewählt. Für die Menschen auf der Insel ist damitvor allem die grundsätzliche Frage verbunden, ob ihre Regierung enger mit Chinakooperieren oder sich für mehr Unabhängigkeit stark machen soll - eineRichtungsentscheidung. Nicht erst seit den Massenprotesten in Hongkong sorgensich viele, dass Taiwan das gleiche politische Schicksal ereilen könnte wie dieMillionenmetropole. Moderator Andreas Cichowicz und das "Weltspiegel"-Teamreisen knapp fünf Wochen vor der Wahl in den dichtbesiedelten Inselstaat undfragen in ihren Interviews und Berichten, wie die in Taiwan Lebenden dasVerhältnis zu Peking sehen. Wie bewerten sie die Massendemonstrationen inHongkong? Und welche Zukunft hat Taiwan? Zudem schaut Andreas Cichowicz auf denAlltag, auf Rituale und gesellschaftliche Entwicklungen in dem Land. Der"Weltspiegel" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die Insel, bietetspannende, politische Hintergründe und bildstarke Reportagen. Das Erste zeigtdie monothematische Ausgabe am Sonntag, 8. Dezember, um 19.20 Uhr.Taiwan - wegen ihrer Naturschönheiten von den portugiesischen Entdeckern "IlhaFormosa", "Schöne Insel", getauft - versteht sich als souveränes Land mitdemokratischen Werten. "Made in Taiwan" gilt international als Erfolgsmarke. Diekleine Insel vor der Küste Chinas gibt sich selbstbewusst. Dem großen Nachbarnist das ein Dorn im Auge. Für Peking ist Taiwan eine abtrünnige chinesischeProvinz, die schon bald wieder zum System gehören soll. Die Meerenge zwischenFestland und Insel, auch Taiwanstraße genannt, ist zum Symbol des Konfliktsgeworden. Noch steht das Land unter dem Schutz des Westens, vor allem der USA.Diplomatische Verbündete aber gibt es immer weniger, denn Peking verbietet denKontakt."Genügend Zeit finden, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen"Fragen an Andreas CichowiczWaren Sie schon einmal beruflich in Taiwan? Falls ja: WelcheErfahrungen haben Sie dort mit Menschen und Medien gemacht?Nein. Aber eine Beziehung habe ich: Mein Großvater lebte undarbeitete dort, als es noch Formosa hieß.Kann das NDR Team in Taiwan frei und unbeaufsichtigt arbeiten?Ja, Pressefreiheit ist in Taiwan gewährleistet. Die Menschen sindsehr offen.Wo genau drehen Sie, und wie lange sind Sie dafür in dem Inselstaat?Wir haben uns fünf Tage Zeit genommen für die Inselreise. Wir startenin Taipeh, führen dort unter anderem ein Interview mit TaiwansAußenminister Joseph Wu und reisen dann entlang der Ostküste miteinem Abstecher in die Taroko-Schlucht und zum Sonne-Mond-See imWesten des Zentralgebirges. Wichtig ist uns, dass wir genügend Zeitfinden, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Sendung wirdaber keine reine Reisereportage, sondern wird bereichert durch diefilmischen Berichte unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten inder Region.Gibt es etwas, auf das Sie sich besonders freuen?Eine kulturelle Vielfalt, die ja nicht jede Insel ausmacht, undlandschaftlich unbekannte Schönheiten jenseits des Molochs Taipeh.Wie laufen Wahlen in Taiwan ab, ähnlich wie bei uns? Was genau wirdgewählt, und wie hoch wird die Wahlbeteiligung geschätzt?Im Großen und Ganzen wird gewählt wie bei uns. Man kann überWahlkreis-Kandidatinnen und -Kandidaten sowie über Parteienabstimmen. Und es gibt eine Stimme für die Wahl des Präsidenten.Statt Kreuz auf dem Stimmzettel setzt man einen Stempel. DieWahlbeteiligung lag 2016 bei 66 Prozent, so niedrig wie nie zuvor indieser jungen Demokratie. Wir sind gespannt, wie das bei der nunanstehenden Wahl wird.Aktuelle Fotos von Andreas Cichowicz: www.ARD-Foto.deMehr zum "Weltspiegel" unter www.weltspiegel.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69086/4458672OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell