Zur Vorstellung der vbw Studie zur digitalen Bildung an bayerischen Schulen - vbw fordert Maßnahmenplan für digitale Bildung an bayerischen Schulen

"Wenn unsere Kinder und Jugendlichen morgen dieChancen der digitalisierten Welt ergreifen sollen, müssen sie heuteden richtigen Umgang mit digitalen Medien lernen. Sie müssen digitaleKompetenzen und Souveränität entwickeln", forderte Alfred Gaffal,Präsident der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., beider Präsentation der vbw Studie "Digitale Bildung an bayerischenSchulen - Infrastruktur, Konzepte, Lehrerbildung und Unterricht".Ersteller der Studie ist Prof. Dr. Frank Fischer, Inhaber desLehrstuhls für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie ander Ludwig-Maximilians-Universität München. Gaffal betont: "Wirdürfen uns auf dem guten Abschneiden bayerischer Schüler beiVergleichstests nicht ausruhen, sondern müssen in die Zukunftschauen. Der Erwerb digitaler Kompetenzen muss in allen Lehr- undLernprozessen im gesamten Bildungsbereich verankert werden. Das istwesentlich für unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit - und damit auchfür unseren Wohlstand."Die Studie leistet erstmalig einen Beitrag zur Analyse desaktuellen Stands der digitalen Bildung an bayerischen Mittel- undRealschulen sowie Gymnasien. Sie zeigt, dass Bayern auf dem Weg zurdigitalen Bildung schon wichtige Schritte nach vorne gemacht hat.Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Gaffal erklärte: "Nur 41 Prozentder Lehrer verwenden Medien für interaktives Lernen. Die Qualität desMedieneinsatzes muss dringend gesteigert werden - weniger reinesPräsentieren, mehr konstruktive und interaktive Lernaktivitäten.Dafür muss an allen Schulen eine lernförderliche IT-Infrastrukturweiter auf- und ausgebaut werden. Außerdem braucht es massiveInvestitionen in die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, damitdiese digitale Bildung in den Schulen effektiver gestalten. Darüberhinaus benötigen Lehrer im Schulalltag Unterstützung durch technischeund medienpädagogische Fachkräfte."Die vbw engagiert sich gemeinsam mit den bayerischen Metall- undElektro-Arbeitgebern bayme vbm mit wissenschaftlichen Untersuchungen,mit dem "Aktionsrat Bildung", mit den Empfehlungen des "Zukunftsratsder Bayerischen Wirtschaft" und mit über 30 Einzelprojekten zugunstender Bildungsqualität und hierbei auch im Bereich der digitalenBildung.Die Studie steht unter www.vbw-bayern.de/digitale-bildung zumDownload bereit.