Zur Vorstellung des Masterplans Migration: Masterplan zur Verhinderung von Integration

Osnabrück (ots) - Der vollmundig als Masterplan Integrationtitulierte Maßnahmenkatalog des Bundesinnenministeriums ist einDokument der Abschottung und dient vor allem dem Ziel, dieIntegration von Geflüchteten nachhaltig zu blockieren. »MinisterSeehofer will offensichtlich nicht wahrhaben, dass viele Asylsuchendeals Flüchtlinge anerkannt werden. Als Innenminister wäre es seineAufgabe, endlich die Voraussetzungen für eine gelingende Integrationzu schaffen und diese nicht systematisch zu blockieren«, sagte AlbertRecknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes.Knapp die Hälfte der neuankommenden Flüchtlinge sind Kinder undJugendliche. Anstatt ihre besondere Schutzbedürftigkeit ernst zunehmen, will Minister Seehofer die Rechte von Flüchtlingen auf einabsolutes Minimum reduzieren. Insbesondere die geplante Einführungder sogenannten Anker-Zentren kommt einem Ausschluss der Betroffenenaus der Gesellschaft gleich. »Das Konzept der Anker-Zentrenwiderspricht den Kinderrechten. Mit den Anker-Zentren wirdgeflüchteten Minderjährigen vermittelt, dass sie bei uns nichtwillkommen sind. Dies ist der denkbar schlechteste Start für einLeben in Deutschland überhaupt« so Albert Recknagel.Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der neueinreisendenFlüchtlinge seit 2015 in Deutschland und Europa deutlich gesunkenist, geht der Plan in eine völlig falsche Richtung. »DemInnenministerium ist offenkundig nicht bewusst, dass vieleGeflüchtete bereits in Deutschland sind. Statt Abschreckungsszenarienzu entwerfen, wäre es Aufgabe des Ministeriums, konkreteIntegrationsarbeit zur Unterstützung der Menschen und deraufnehmenden Kommunen zu leisten«, erklärte Albert Recknagel.