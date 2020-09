Tokyo (ots/PRNewswire) - Ab dem 10. September veranstaltet CELSYS den internationalen Illustrationswettbewerb 2020, um die Veröffentlichung von "CLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy" vom 21. August 2020 zu feiern. Das Wettbewerbsthema lautet "Der niedlichste Charakter in der ,Galaxy'" und die Gewinner erhalten fantastische Geld- und Sachpreise.Website des Wettbewerbshttps://www.clipstudio.net/de/galaxy/Teilnehmer können ihre Werke mithilfe des Wettbewerb Softwareiss-Hashtags auf Twitter,Facebook und Instagram einreichen. Die Comiczeichnerin LavenderTowne wird als Jurymitglieddabei sein. Zu den Preisen gehören Geldpreise, Grafiktablets wie das Wacom Cintiq 22 und WacomOne, sowie CLIP STUDIO PAINT EX. Es können traditionelle und digitale Werke eingereichtwerden. Die Software ist beliebig wählbar. Internationaler Illustrationswettbewerb 2020TeilnahmebedingungenIllustrationen zum Thema "Der niedlichste Charakter in der ,Galaxy'". TerminübersichtBewerbungszeitraum: 10.9. bis 7.10. 2020 (Japanische Zeit)Ergebnisbekanntgabe: Anfang November 2020 (Änderungen vorbehalten) GastjurorHaley (LavenderTowne), zeichnet Webcomics und veröffentlicht Videos über Kunst.Ihr YouTube-Kanal und anderen Websites sind besonders wegen ihrer gruselig-niedlichen Ästhetikbeliebt. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCD4XIm3ZFhT72WjqhIXMN9wAnmeldeverfahrenWerke können mithilfe des Hashtags "GalaxysCutest" auf Twitter, Facebook und Instagrameingereicht werden.Weitere Informationenhttps://www.clipstudio.net/de/galaxy/ Veranstalter: CELSYS, Inc.Sponsoren: Samsung Electronics Japan Co., Ltd. & Wacom Europe GmbHCLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy?*1Die Illustrations-, Manga-, Comic- und Animations-Ap ist auf dem Samsung Galaxy Tab S7 und S7+vorinstalliert. Dies ist die erste verfügbare Android-Version und erlaubt es Künstlern sofortmit dem Kreiern zu beginnen. *2Die App ist mit dem S Pen kompatibel und nutzt u.a. S Pen Aktionen.*3 Nutzer ohne S Pen könnenauch ein Wacom Intuos oder Wacom On verwenden. Galaxy Store:https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore*1 "CLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy" ist der Name der App im Galaxy Store.*2 Die App ist nur aufdem Galaxy Tab S7 und S7+ vorinstalliert. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Regionunterschiedlich sein.*3 S Pen Aktionen in CLIP STUDIO PAINT werden auf Samsung Galaxy Note10,Note10+, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Tab S6, Tab S7 und Tab S7+ unterstützt. CELSYS,Inc.Wir bieten Lösungen für die Erstellung, die Verbreitung und den Konsum von kreativen Inhalten,durch unsere Illustrations-, Manga- und Animationssoftware "CLIP STUDIO PAINT" und denWebdienst "CLIP STUDIO" sowie unsere E-Book-Lösung "CLIP STUDIO READER". Website von CELSYS : https://www.celsys.co.jp/en/CLIP STUDIO PAINT : http://www.clipstudio.net/de/Instagram : https://www.instagram.com/clipstudioofficial/Twitter: https://twitter.com/clipstudiopaintFacebook : https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/ Pressekontakt:Für MedienPacific Marks Shinjuku4-15-7 Nishi-ShinjukuShinjuku-kuTokyo 160-0023 JapanEmail: press@artspark.co.jpFür Unternehmenhttps://www.celsys.co.jp/en/clipsolution/Original-Content von: Celsys, Inc., übermittelt durch news aktuell