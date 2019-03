"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-PoliTrend: Sonntagsfrage zur Landtagswahl: Patt zwischen Ampelkoalition und Opposition / SPD verharrt auf Rekordtief / Zufriedenheit mit Landesregierung sinkt

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Hohes Interesse an Europa- und Kommunalwahl:Mehrheit für Einführung von Frauenquote bei Kommunalwahl / "Zur SacheRheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 21. März 2019, 20:15 Uhr im SWRFernsehenSonntagsfrage Landtagswahl: CDU weiter stärkste Kraft Wäre amSonntag Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, käme die SPD auf 24 Prozent.Sie bliebe damit gegenüber dem "Zur Sache PoliTrend" vom Dezember2018 gleichbleibend auf ihrem Rekordtief. Die CDU käme auf 31Prozent, das wäre ebenfalls keine Veränderung. Bewegung gäbe esallerdings bei den kleineren Parteien der regierenden Ampelkoalition.Die Grünen verlören 2 Punkte und kämen auf 14 Prozent, die FDPdagegen könnte 3 Punkte gut machen und käme auf 10 Prozent derWählerstimmen. Für die AfD entschieden sich 11 Prozent derWählerinnen und Wähler, ein Minus von zwei Punkten. Die Linke würdemit 6 Prozent den Sprung in den Landtag schaffen (+2). Für dieRegierungsbildung bedeutete dies ein Patt zwischen regierenderAmpelkoalition und der Opposition. Eine Regierungsmehrheit hätteneine Große Koalition oder eine Jamaika-Koalition.Zufriedenheit mit LandesregierungDie Arbeit der Landesregierung wird von den Rheinland-Pfälzerinnenund Rheinland-Pfälzern weiterhin mehrheitlich positiv bewertet, auchwenn die Zustimmung im Vergleich zum "PoliTrend" vom Oktober 2018leicht abnimmt. So sind derzeit 2 Prozent "sehr zufrieden" (-1) und50 Prozent "zufrieden" (-4). "Weniger zufrieden" sind 32 Prozent derBefragten (+1) und "gar nicht zufrieden" äußern sich 12 Prozent (+3).EuropawahlIn Rheinland-Pfalz gibt es eine europafreundliche Stimmung. 41Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer meinen, dieEU-Mitgliedschaft Deutschlands bringe ihrem Bundesland "eherVorteile". Das sind 17 Prozentpunkte mehr als vor der letztenEuropawahl im Mai 2014. 45 Prozent sind der Meinung, dass sich Vor-und Nachteile die Waage halten, das sind 9 Prozentpunkte weniger, alsvor 5 Jahren. Und "eher Nachteile" in der EU-Mitgliedschaft sehen 7Prozent (-2) der Befragten. Dabei ist das Interesse an der Europawahlim Vergleich zum Jahr 2014 deutlich gestiegen. 61 Prozent derBefragten gaben an, ein starkes oder sehr starkes Interesse an derWahl zu haben, im Mai 2014 waren es nur 40 Prozent. 39 Prozentsagten, sie hätten weniger oder gar kein Interesse (-20).KommunalwahlNoch größer ist das Interesse an der Kommunalwahl inRheinland-Pfalz. 67 Prozent haben daran ein starkes oder sehr starkesInteresse, das sind 11 Prozentpunkte mehr als bei den letztenKommunalwahlen im Mai 2014. Weniger oder gar kein Interesse zeigen 32Prozent, das sind 11 Prozentpunkte weniger. Für die Einführung einerderzeit diskutierten Frauenquote bei der Kommunalwahl sprechen sich48 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus,dagegen sind 42 Prozent.Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage desWahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.000wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern(Erhebungszeitraum: 14. bis 18. März 2019). Die ausführlichenErgebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" amDonnerstag, 21. März 2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitat nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin Zur SacheRheinland-Pfalz!" frei.Rückfragen der Presse bitte an: Dr. Ina-Gabriele Barich, Tel.06131 929-33227, Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell