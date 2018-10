"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-PoliTrend: SPD und CDU im Rekordtief / Rekordhoch für die Grünen / CDU vorn bei Sonntagsfrage

Mainz (ots) - Mehrheit der Befragten zufrieden mit Arbeit derLandesregierung / Deutliche Unzufriedenheit mit Kanzlerin Merkel /Große Skepsis gegenüber Parteichefin Andrea NahlesSonntagsfrage Landtagswahl: Verluste für SPD und CDU, Grünegewinnen Mainz. Wäre am Sonntag Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, dannkäme nach dem "Zur Sache"-PoliTrend die SPD auf 24 Prozent derStimmen. Sie verlöre damit gegenüber dem PoliTrend vom Juni diesesJahres 5 Prozentpunkte. Das ist ein neues Rekordtief für die SPD inder PoliTrend-Umfrage. Die CDU im Land verlöre auch an Zustimmung,nämlich 3 Prozentpunkte und käme auf 28 Prozent der Stimmen. Auch fürdie CDU ist das der schlechteste Wert in einer PoliTrend-Umfrage. DieGrünen kämen im "Zur Sache"-PoliTrend auf 18 Prozent der Stimmen undgewönnen damit 7 Prozentpunkte hinzu - ein Rekordhoch. Die AfD bliebebei unverändert 13 Prozent, die FDP käme auf 8 Prozent (plus 1). DieLinke käme unverändert auf 5 Prozent der Stimmen. Anders als im Junihätte damit die regierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünenwieder eine Mehrheit - allerdings mit deutlichen Verschiebungenzugunsten der Grünen.Mehr als die Hälfte der Befragten ist zufrieden mit der Arbeit derLandesregierung Im aktuellen PoliTrend wird die Arbeit derLandesregierung mehrheitlich positiv bewertet: 57 Prozent derBefragten sind sehr zufrieden oder zufrieden mit der Ampelkoalitionaus SPD, FDP und Grünen. Das ist ein Plus von 3 Prozentpunktengegenüber unserer Befragung im Juni. 40 Prozent sind wenigerzufrieden oder unzufrieden mit der Landesregierung (minus 2).Große Unzufriedenheit mit Kanzlerin Angela Merkel Im aktuellen"Zur Sache"-PoliTrend wurde die Frage gestellt: Wie zufrieden sindSie mit der politischen Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel?Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) sind weniger zufrieden odergar nicht zufrieden mit der politischen Arbeit der Kanzlerin. 34Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer gabenhingegen an, dass sie sehr zufrieden oder zufrieden sind.Große Mehrheit der Rheinland-Pfälzer skeptisch, dass Andrea Nahlesdie SPD einen kann SPD-Parteichefin Andrea Nahles soll die Parteieinen und nach vorne bringen. Dass sie dazu in der Lage ist, trauenihr nur 16 Prozent der Rheinland-Pfälzer zu, ein Minus von 23Prozentpunkten gegenüber dem "Zur Sache"-PoliTrend im März 2018. Einedeutliche Mehrheit von 71 Prozent der Befragten ist der Meinung, dassAndrea Nahles die Partei nicht einen kann (plus 24).Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage desWahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.003wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern(Erhebungszeitraum 11. bis 15. Oktober 2018). Die ausführlichenErgebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" amDonnerstag 18. Oktober 2018 ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitat nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin Zur SacheRheinland-Pfalz!" frei.Rückfragen bitte an die Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz!",Andreas Heerwig, Tel 06131 929-33232Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell