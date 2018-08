Zur Rose übernimmt spanische Marktplatz-Plattform Promofarma

Steckborn (awp) - Die Versandapotheke Zur Rose expandiert in Spanien und übernimmt die dortige Marktplatz-Plattform Promofarma. Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona vertreibt auf elektronischem Weg apothekenübliche Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Kosmetik und Körperpflege, wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte.

Promofarma steigert im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 50 Prozent auf rund 19 Millionen Euro und auch im laufenden Jahr ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten