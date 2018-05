Zur Rose: DocMorris und apo-rot kooperieren – GV stimmt allen VR-Anträgen zu

Zürich (awp) - Die zur Zur-Rose-Gruppe gehörende deutsche Versandapotheke DocMorris kooperiert mit der Apothekengruppe apo-rot mit Sitz in Hamburg, die über das Internet und via Filialnetz verkauft. DocMorris werde deren Versandhandelsgeschäft von den Niederlanden aus betreiben, teilte Zur Rose am Donnerstag mit. Über die finanziellen Angaben wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Zusammenarbeit treibe die Zur Rose-Gruppe die Konsolidierung im Versandmarkt Deutschland ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten